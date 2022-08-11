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  4. Mezarı şapkasından çıkan parayla yaptırıldı! Adı: Hacı... Kimsesiz kalan şehide güvenlik görevlisi sahip çıktı

Mezarı şapkasından çıkan parayla yaptırıldı! Adı: Hacı... Kimsesiz kalan şehide güvenlik görevlisi sahip çıktı

11.08.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 72 yıl önce Suriye sınırında şehit düşen ve adının sadece Hacı olduğu bilinen şehide mezarlık görevlisi sahip çıktı. Şehit askerin ailesine ulaşmaya çalıştığını söyleyen Eyüp Kaplan, ''Şehidimizin sadece adının Hacı olduğunu ve 1950 yılında Suriye sınırında 3 arkadaşıyla şehit edildiğini öğrendik. Şapkasının içerisinden çıkan para ile o dönemde mezarının yapıldığını öğrendim. Hece taşında yazanlara göre Karadeniz Ereğlili'' diyerek şehidin ailesine seslendi.

1950 yılında Hatay’ın Suriye sınırın sıfır noktasında bulunan Hassa ilçesindeki Sakızlı Karakolu'nda bulunan mevzilerde nöbet tutan bölüklerde vatani görevini yaparken 3 arkadaşı ile şehit olan ve sadece adının Hacı olduğunu bilinen asker, Hassa ilçesine bağlı Koru Köyünde bulunan araziye defnedildi.

Aradan geçen 72 yıl boyunca meçhul şehit mezarı olarak bilinen mezarın sahipsizliği, Hassa ilçesi mezarlık sorumlusu Eyüp Kaplan’ın mezarını yaptırması ve ayyıldızlı bayrağı dikmesiyle son buldu.

''3 ARKADAŞIYLA ŞEHİT OLDUĞUNU ÖĞRENDİK''

Şehit askerin ailesine ulaşmaya çalıştığını söyleyen Eyüp Kaplan, ”Şehidimizin sadece adının Hacı olduğunu ve 1950 yılında Suriye sınırında 3 arkadaşıyla şehit edildiğini öğrendik. Diğer şehit olan askerlerin naaşlarını aileleri yakınlarını alarak gitmişler ancak burada yatan şehidimiz kalmış sadece.
Benim edindiğim bilgiye göre adının Hacı olduğunu ve şehit olduktan sonra şapkasının içerisinden çıkan para ile o dönemde mezarının yapıldığını öğrendim” dedi.

AİLESİ ARAŞTIRMA YAPMIŞ AMA...

AİLESİ ARAŞTIRMA YAPMIŞ AMA...
Şehidin 2014 yılında ailesinin Hatay’a gelerek araştırma yaptığını öğrendiğini anlatan Kaplan, ”Ailesi netice alamadan geri dönmüş. Benim amacım şehidimizin biran önce yakınlarına ulaşmak ve onu mezarında rahat ettirmek.
Şehidimizin mezarı başında bulunan ve 1950 yılından kalan hece taşında yazanlara göre Karadeniz Ereğlili olduğunu öğrendiğimiz şehidimiz inşallah en kısa zamanda ailesine kavuşur” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
şehit Hatay
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