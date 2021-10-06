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Mezarlar yola taşıyor! Görenlerin içi sızlıyor

06.10.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata Mezarlığı'nda çevre duvarı dışında kalan mezarlar, yola taşıyor. Onlarca kabrin hali görenlerin içini sızlatıyor. Mezarlıkla ilgili en kısa sürede adım atılmasını isteyen vatandaşlar, bölgeye koruyucu duvar çekilerek mezarların bakımlarının yapılmasını istiyor. Mahalle muhtarları ise durumu 'içler acısı' olarak nitelendiriyor.

İlçeye bağlı Alata Mahallesi’nde bulunan ve birçok mahallenin ortak olarak kullandığı Alata Mezarlığı’nın durumu görenleri üzüyor. Büyük bir bölümü çevre duvarı ile koruma altına olan mezarlığın 40'dan fazla kabrin olduğu kısmı ise ortadan geçen yol nedeniyle dışarda kalıyor. Çevre duvarı dışında kalan içlerinde tarihi mezarların da yer aldığı kısmın yıkık dökük olması dikkat çekiyor. Kabirlerden birinin bir kısmının asfalt altında kaldığı mezarlığın bir an önce tel örgü veya çevre duvarı ile koruma altına alınması ve gerekeli düzenlemelerin yapılması isteniyor. Durumun içler acısı olduğunu belirten muhtarlar, hem taleplerinin yerine getirilmesini hem de mezarlık içinde bir görevli verilmesini istiyor.

“GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ İÇLER ACISI”

Mezarlıkların manevi ve kültürel değerler olduğuna dikkat çeken Alata Mahallesi Muhtarı Hidayet Yıldırım, şunları söyledi:
"Bu açıdan gereken hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi içler acısı. Acil olarak yolun yakınındaki eski mezarların tespit edilmesi lazım, bunlar tarihi mezarlar. Yoldan geçen araçlar çarpıyor. Taşları eğilmiş yatmış. Bunların bakıma alınması gerekiyor. Doğu kısmında duvar var, batı kısmının sınırları belli değil. Buraya da bir duvar örülmesi gerekiyor. Araçlar buraya giriyor. Zaman zaman mezarlığın içine park ediyorlar. Yol yerinin ayrılması lazım. Bunu defalarca söyledik şu anda bir yapım işleri olmadı. Bir an önce büyükşehir belediyesinin bu konulara eğilmesi gerekiyor. Bakım yapılmıyor, çalılık taşlık bunların düzenli hale getirilmesi lazım. Zaman zaman buraya madde bağımlıları da geliyor. Bıraktıkları şişeler ve benzer malzemeler mezarlığın içerisinde. Çok söyledik buraya bir görevli verilmesini, maalesef bir görevlisi de yok. Yine buranın elektrik abonesi de yok, yani kaçak kullanıyoruz.”

“YARISI YOLA GİRMİŞ, ARABA ÇİĞNEYİP GEÇİYOR”

“YARISI YOLA GİRMİŞ, ARABA ÇİĞNEYİP GEÇİYOR”
Tabiye Mahallesi'nin 40 yıllık muhtarı olduğunu anımsatan Veli İpçi de, "Mezarlığımızın bakımı çok zayıf. Burası en az 5-6 mahallenin mezarlığı. Erdemli’nin de en büyük mezarlığı sayılır. Burada göründüğü gibi mezarlığın kimisi yolun üzerine gelmiş, yarısı yola girmiş. Araba çiğneyip geçiyor. Buraların bir ele alınıp düzeltilip sınırlarının belirlenip tel içine alınıp düzenlenmesi lazım. Bir imar yolu projesi var onun da bir an önce yapılmasını istiyoruz. Bu 20 metrelik yol bağlandığı zaman bu yolun yükünü hafifletir tek yöne bindirebiliriz. Bu yolun bu tarafına tel çekildiği zaman idare olur” diye konuştu.
Duvar örülmesini veya tel çekilmesini isteyen muhtar İpçi, eski mezarların da tespitinin yapılmasını isteyerek yola giren mezarlarla ilgili de bir çözüm bulunmasını istedi. İHA
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