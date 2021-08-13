MG'nin elektrikli SUV'u Marvel R Electric Türkiye'ye geliyor! Tarih verildi

İngiliz kökenli otomobil markası MG, ürettiği otomobillerde dikkat çeken üreticilerden sadece biri. Diğer birçok üretici gibi elektrikli sürüşü konusunda bir hedefi bulunan MG, bu hedefte önemli bir yeri bulunan tamamen elektrikli SUV modeli Marvel R Electric'i Türkiye'de satışa sunmak için tarih verdi.

MG MARVEL R ELECTRIC'İN ÖZELLİKLERİ

MG Marvel R Electric, 4.674 mm uzunluğa ve 2.804 mm dingil mesafesine sahip bir otomobil. Azami 750 kg römork çekme kapasitesine sahip olan SUV, iki farklı çekiş seçeneği ile sunuluyor. Marvel R Electric'in dört tekerden çekişli versiyonunda üç adet elektrik motorundan azami 212 kW (288 PS) güç ve 370 kilometre (WLTP) menzil elde ediliyor.

Arkadan itişli versiyonda ise arka aksta bulunan iki elektrik motoru azami 132 kW (180 PS) güç üretiyor ve 402 kilometrelik bir menzile ulaşıyor. Her iki versiyonda da aracın enerjisi 70 kWsa kapasiteye sahip bir lityum iyon bataryadan elde ediliyor. Marvel R Electric, üzerindeki 11 kW kapasiteli bir yerleşik şarj cihazına sahip. Buna ek olarak, DC şarj ile aracın bataryası yaklaşık 40 dakikada yüzde 80 kapasiteye ulaşabiliyor. Otomobilin 0-100 km/s hızlanması 4,9 saniye sürüyor. Maksimum hızı ise 200 km/s. Marvel R Electric, araçtan-cihaza şarj (V2L: vehicle-to-load) işlevi de sunuyor.

Otomobilin 357 litrelik bagaj hacmi ise arka koltukların katlanmasıyla 1.396 litreye kadar arttırılabiliyor. Bu noktada belirtmekte fayda var; Marvel R Electric'in arkadan itişli versiyonunda, ön kaputunun altında ek 150 litrelik bir bagaj daha bulunuyor.

Marvel R Electric, yeni MG iSMART sistemiyle 19,4 inçlik dokunmatik ekrana sahip dijital bir kokpiti kullanıma sunuyor. MG iSMART kapsamında DAB+, Bluetooth, USB bağlantısı, mobil cihazlar için Wi-Fi erişim noktası ve Apple CarPlay / Android Auto ile akıllı telefon entegrasyonu bulunuyor. Yeni MG Marvel R Electric'te MG Pilot teknolojik sürüş desteği de yer alıyor. Ayrıca Acil Durum Şerit Takibi (ELK) ve Yorgunluk Uyarı Sistemi (DWS) gibi özellikler de otomobilin özellikleri arasında.