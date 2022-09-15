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MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Samsun'da konuştu:

15.09.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"2023 seçimleri bu ülkenin geleceği açısından önemli. Sadece içerisi değil, dışarısı açısından da son derece önemli. 2023'ü çok iyi şekilde düşünmemiz lazım. Olay, bir kişinin gelmesi gitmesi meselesi değil"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "2023 seçimleri bu ülkenin geleceği açısından önemli. Sadece içerisi değil, dışarısı açısından da son derece önemli. 2023'ü çok iyi şekilde düşünmemiz lazım. Olay, bir kişinin gelmesi gitmesi meselesi değil." dedi.

Karakaya, Atakum ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı"ndaki konuşmasında, altılı masaya ilişkin eleştirilerde bulundu.

Bu kişilerin kendi aralarında tek ittifak ettikleri konunun, "Recep Tayyip Erdoğan gitsin" olduğunu belirten Karakaya, "Erken seçim' diyenler, bugüne kadar, 'Erken seçim olacak mı olmayacak mı?' diye tartışanlar hala aday bulamadı. Türkiye'nin gündemini ne kadar boş şeylerle meşgul ettiklerinin altını çizmek istiyorum. Türkiye, tüm enerjisini 'Erken seçim olacak mı'ya harcadı. Bir altılı masa kuruldu, bu da bir oyun masasıydı." diye konuştu.

Genel Başkanlarının yıllardır, "zillet ittifakı" dediğini anlatan Karakaya, "Geçen gün çıktılar, 'Biz ittifak falan değiliz' dediler. 'Altılı masa bir platform, burada biz aday arayışı içindeyiz' dediler. Aylarca Türkiye'nin enerjisini, 'Aday kim olacak?' üzerinde harcattılar." ifadesini kullandı.

- "HDP'siz hayal kurmaları mümkün değil"

Altılı masanın Türkiye'nin güvenliği konusunda görüş ve düşüncesinin olmadığını dile getiren Karakaya, şöyle devam etti:

"Yunanistan, daha geçen yıl uçaklarına koyacak benzini bulamazken bugün Türkiye'ye kafa tutuyorsa, Ermenistan dünkü yenilgisi taze iken, yerinden kalkamaz iken 50 Azerbaycan askerimizi şehit ediyorsa bir yerlerden sürekli baskı yapılırsa bunları çok iyi anlamak lazım. Altılı masanın güvenlik konusunda görüş ve düşünceleri nedir? Cumhuriyet Halk Partisi, açılım sürecini devam ettireceğini söylüyor. HDP masanın altında. HDP'siz bir şey yapılması mümkün değil. Matematik ortada. Geçen dönem 48'e 52. HDP'siz hayal kurmaları mümkün değil ama toplumu kandırmaları lazım."

Karakaya, yeni bir dünya düzeni kurulduğunu anlatarak, "Bu dünya düzeninde Türkiye, bölgesinde güçlü. 2023 seçimleri bu ülkenin geleceği açısından önemli. Sadece içerisi değil, dışarısı açısından da son derece önemli. 2023'ü çok iyi şekilde düşünmemiz lazım. Olay, bir kişinin gelmesi gitmesi meselesi değil. Altılı masanın ülkenin güvenliğiyle ilgili bir düşüncesini duyan oldu mu? 'Milliyetçi Hareket Partisi'nde bugün ülkücülüğümüzü yaşayamıyoruz' diyenler, HDP'nin destekçileriyle, 'HDP'ye bakanlık vereceğiz' diyenler ile aynı masada ele ele, kol kola ülkücülüklerini yaşıyorlar." diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Samsun'da konuştu:

- "2023 seçimleri bu ülkenin geleceği açısından önemli. Sadece içerisi değil, dışarısı açısından da son derece önemli. 2023'ü çok iyi şekilde düşünmemiz lazım. Olay, bir kişinin gelmesi gitmesi meselesi değil"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Samsun'da konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Samsun'da konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Samsun'da konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Samsun'da konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Samsun'da konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Samsun'da konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Samsun'da konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Samsun'da konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Samsun'da konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Samsun'da konuştu

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