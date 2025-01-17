Midas'ın ünü Türkiye sınırlarını aştı! Herkes 4 kulaklı kediyi konuşuyor... 1800 yılından bu yana sadece 3-4 kez görülmüş!

Ankaralı Midas'ın ünü Türkiye sınırlarını aştı. Genetik mutasyon nedeniyle 4 kulağıyla dünyaya gelen kedi, tatlı yüz hatları ve gövdesinde kalp şeklindeki beyaz tüyleri ile kısa sürede adeta meşhur oldu. Sosyal medyada büyük ilgi gören Midas, 340 bin takipçiye ulaştı. Ender rastlanan 4 kulaklı kedisinin sağlıklı olduğunu belirten Canis Döşemeci, “Bugüne kadar Türkiye'de hiç görülmemiş, dünyada da 1800 yılından beri 3 veya 4 tane görülmüş. Bu da Midas'ı meşhur yapıyor. Duymasında hiçbir engel yok. Normal sağlıklı kediler kadar iyi duyuyor. Alt çenesi de biraz geride doğuştan ve küçük. O yüzden dili dışarıda ama o da yemesiyle ilgili bir problem teşkil etmiyor. Gayet sağlıklı bir kedi. Bizim gibi yani, sadece 2 tane kulak kanalı var ama 4 kulak kepçesi var” diye konuştu.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır