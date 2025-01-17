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  4. Midas'ın ünü Türkiye sınırlarını aştı! Herkes 4 kulaklı kediyi konuşuyor... 1800 yılından bu yana sadece 3-4 kez görülmüş!

Midas'ın ünü Türkiye sınırlarını aştı! Herkes 4 kulaklı kediyi konuşuyor... 1800 yılından bu yana sadece 3-4 kez görülmüş!

17.01.2025 13:43
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Ankara'da genetik mutasyon nedeniyle 4 kulakla doğan Midas ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sosyal medyada 340 bin takipçiye ulaşan Midas'ın sahibi Canis Döşemeci, "Bugüne kadar Türkiye'de hiç görülmemiş, dünyada ise 1800 yılından bu yana yalnızca 3-4 kez görülmüş" diye konuştu. Kedisinin sağlıklı olduğunu belirten Döşemeci, Türk takipçilerinin çok az olduğunu genellikle yurt dışından takipçilerinin olduğunu söyledi.

Ankaralı Midas'ın ünü Türkiye sınırlarını aştı. Genetik mutasyon nedeniyle 4 kulağıyla dünyaya gelen kedi, tatlı yüz hatları ve gövdesinde kalp şeklindeki beyaz tüyleri ile kısa sürede adeta meşhur oldu. Sosyal medyada büyük ilgi gören Midas, 340 bin takipçiye ulaştı. Ender rastlanan 4 kulaklı kedisinin sağlıklı olduğunu belirten Canis Döşemeci, “Bugüne kadar Türkiye'de hiç görülmemiş, dünyada da 1800 yılından beri 3 veya 4 tane görülmüş. Bu da Midas'ı meşhur yapıyor. Duymasında hiçbir engel yok. Normal sağlıklı kediler kadar iyi duyuyor. Alt çenesi de biraz geride doğuştan ve küçük. O yüzden dili dışarıda ama o da yemesiyle ilgili bir problem teşkil etmiyor. Gayet sağlıklı bir kedi. Bizim gibi yani, sadece 2 tane kulak kanalı var ama 4 kulak kepçesi var” diye konuştu.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

BAHÇEDE BULMUŞLAR

BAHÇEDE BULMUŞLAR

Midas'ı arkadaşlarının bahçesinde bulduklarını ve 4 kulağı olduğundan dolayı şaşırdıklarını aktaran Döşemeci, Midas'ın sevecen ve oyuncu bir kedi olduğunu belirterek, “Eve gelen misafirlerden kaçmıyor. Tam tersi onları tanımaya çalışıyor, iletişim kurmaya çalışıyor. Genellikle akşamları kucakta oturmayı sever, gündüzleri zaten uyuyor. Arkadaşı Gece ile çok iyi anlaşıyor, devamlı oyun oynuyorlar” ifadelerini kullandı.

"FOTOĞRAFLARI ÇOK BEĞENİLİYOR"

"FOTOĞRAFLARI ÇOK BEĞENİLİYOR"

Midas'ı ellerine aldıklarında çok şaşırdıklarını dile getiren Döşemeci, “Midas'ın başka sağlık sıkıntısı falan hiçbir şey yok. Hatta doğuştan kuyruğu da üç yerinden kırık, normal kedilere göre küçük ve çengel şeklinde. Acaba denge bozukluğu olabilir mi, bir yerden atlarken düşer mi diye korkuyorduk ama hiç öyle bir şey olmadı, gayet sağlıklı. Bir de göğsünde beyaz bir kalp işareti var. Kulakları çok ilgi çekici, dili dışarıda çok sempatik. Bir de göğsündeki kalp o kadar sempatik ki sırtüstü yattığı zaman tam bir kalp şeklini alıyor. Fotoğraflarını çekiyoruz, çok beğeniliyor” şeklinde konuştu.

İLGİ ODAĞI OLDU

İLGİ ODAĞI OLDU

Canis Döşemeci, kedisi Midas'ın insanların ilgi odağı olduğunu kaydederek, “Bugüne kadar kötü tepkiyle karşılaşmadık. Onun güzel bir çantası var. Onunla birlikte arada bir geziyoruz. Tasmayla yürütmüyorum, çünkü başka kediler, köpekler saldırabilir veya Midas kaçabilir diye. Ama bir yere gidip oturduğunuz zaman çay kahve içerken herkes geliyor, sempatiyle yaklaşıyor. Çoğu insan da zaten Midas'ı sosyal medyadan tanıyor” diye konuştu.

"TÜRK TAKİPÇİMİZ ÇOK AZ! TÜRKİYE'DE O KADAR TANINMIYOR"

"TÜRK TAKİPÇİMİZ ÇOK AZ! TÜRKİYE'DE O KADAR TANINMIYOR"

Midas'ın yurt dışında daha çok tanındığını söyleyen Döşemeci, “Türk takipçimiz çok az, genellikle yurt dışından, Amerika'dan, Güney Amerika'dan ve Uzak Doğu'dan takipçilerimiz var. Türkiye'de o kadar tanınmıyor” dedi.

Midas'ı sosyal medya hesabından gördüğünü söyleyen Mısra Saygın ise, “Az önce gördüm çok komikti. Arkadaşım gösterdi fotoğraflarını, şaşırdım. Sağlıklı mı diye düşündüm, sonra internette sağlıklı olduğunu gördüm. Gayet tatlı gözüküyor” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ankara kedi
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