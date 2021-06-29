Mide kanseri belirtileri nasıl anlaşılır? Mide kanserine ne iyi gelir, tedavi yöntemleri nelerdir?

Mide kanseri geç belirti verdiğinden bulguları doğru takip etmek önem taşır. Peki mide kanseri neden oluşur? Mideyi koruyan katmanın zarar gördüğü mide kanserinde teşhis nasıl konulur? Dünyada en sık görülen 4. kanser türü olan mide kanseri, Türkiye'de her 20 bine yakın kişide görülüyor. Binlerce kişiyi etkileyen mide kanseri belirtileri nasıl anlaşılıyor? Nasıl bir tedavi yolu izleniyor? İşte mide kanserinin tüm bilinmeyenleri...

Yiyecekler ağızda bir miktar parçalanıp öğütüldükten sonra yemek borusu aracılığı ile midemize gelirler. Mide üç ayrı sıra güçlü kas lifi içeren ve iç yüzü mukoza ile kaplı olan bir organdır. Mideye gelen besinleri salgılamış olduğu yüksek asit içerikli sıvı ile karıştırarak güçlü kas lifleri ile iyice yoğurup kimüs dediğimiz çorba haline getirir. Bu yüksek asit içeriği ile besinlerle alınan çoğu mikroorganizmaya karşıda bizleri korumuş olur.

MİDE KANSERİ NEDİR?

Mide kanseri genellikle mide iç yüzeyinde bulunan mukoza tabakasından meydana gelir ve adenokarsinom olarak isimlendirilirler.

MİDE KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mide kanserleri genellikle geç belirti vermektedirler. Mide kanserlerinde kanserin bulunduğu yere göre belirti ve bulgular bir miktar değişiklik gösterse de başlıca belirtileri şunlardır:

Halsizlik,

Yemek sonrasında şişkinlik hissetme,

Az miktarda yemek yedikten sonra tok hissetme

Mide yanması ve ağrısı,

Şiddetli hazımsızlık,

Mide bulantısı ve kusma,

Açıklanamayan kilo kaybı

YEMEK SONRASI BELİRTİ UYARISI

Mide kanseri belirtileri arasında yemek sonrası başlayan şişkinlik çok fazla kişinin normal hayatında da yaşadığı bir sorun olduğundan pek önemsenmiyor. Ancak unutmayın, mide kanseri geç fark edilen bir kanser türü olduğundan belirtilerin fark edilebilmesi için kendinizi dinlemeniz tedaviye hızlı başlangıç için oldukça önem taşıyor. Eğer diğer mide kanseri belirtilerini de yaşıyorsanız vakit kaybetmeden doktor randevusu almanız ve teşhis için yaşadığınız belirtileri eksiksiz anlatmanız büyük önem taşıyor.