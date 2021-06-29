Mide kanseri belirtileri nasıl anlaşılır? Mide kanserine ne iyi gelir, tedavi yöntemleri nelerdir?

Mide kanseri geç belirti verdiğinden bulguları doğru takip etmek önem taşır. Peki mide kanseri neden oluşur? Mideyi koruyan katmanın zarar gördüğü mide kanserinde teşhis nasıl konulur? Dünyada en sık görülen 4. kanser türü olan mide kanseri, Türkiye'de her 20 bine yakın kişide görülüyor. Binlerce kişiyi etkileyen mide kanseri belirtileri nasıl anlaşılıyor? Nasıl bir tedavi yolu izleniyor? İşte mide kanserinin tüm bilinmeyenleri...
Yiyecekler ağızda bir miktar parçalanıp öğütüldükten sonra yemek borusu aracılığı ile midemize gelirler. Mide üç ayrı sıra güçlü kas lifi içeren ve iç yüzü mukoza ile kaplı olan bir organdır. Mideye gelen besinleri salgılamış olduğu yüksek asit içerikli sıvı ile karıştırarak güçlü kas lifleri ile iyice yoğurup kimüs dediğimiz çorba haline getirir. Bu yüksek asit içeriği ile besinlerle alınan çoğu mikroorganizmaya karşıda bizleri korumuş olur.
MİDE KANSERİ NEDİR?
Mide kanseri genellikle mide iç yüzeyinde bulunan mukoza tabakasından meydana gelir ve adenokarsinom olarak isimlendirilirler.
MİDE KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Mide kanserleri genellikle geç belirti vermektedirler. Mide kanserlerinde kanserin bulunduğu yere göre belirti ve bulgular bir miktar değişiklik gösterse de başlıca belirtileri şunlardır:
- Halsizlik,
- Yemek sonrasında şişkinlik hissetme,
- Az miktarda yemek yedikten sonra tok hissetme
- Mide yanması ve ağrısı,
- Şiddetli hazımsızlık,
- Mide bulantısı ve kusma,
- Açıklanamayan kilo kaybı
YEMEK SONRASI BELİRTİ UYARISI
Mide kanseri belirtileri arasında yemek sonrası başlayan şişkinlik çok fazla kişinin normal hayatında da yaşadığı bir sorun olduğundan pek önemsenmiyor. Ancak unutmayın, mide kanseri geç fark edilen bir kanser türü olduğundan belirtilerin fark edilebilmesi için kendinizi dinlemeniz tedaviye hızlı başlangıç için oldukça önem taşıyor. Eğer diğer mide kanseri belirtilerini de yaşıyorsanız vakit kaybetmeden doktor randevusu almanız ve teşhis için yaşadığınız belirtileri eksiksiz anlatmanız büyük önem taşıyor.
Mide kanseri nedenleri nelerdir?
Çoğu kanserlerde olduğu gibi mide kanserinde de, kanser hücre çekirdeğinde bulunan DNA’sında bir hata (mutasyon) meydana geldiğinde başlar. Bu mutasyon hücrenin kontrolü kaybedip, hızlı büyümesi ve çoğalmasına neden olur. Biriken kanser hücreleri yakındaki yapıları istila edip tümör oluştururlar. Daha sonra, kanser hücreleri vücut geneline yayılmak için tümörden ayrılıp başka dokulara da sıçrayabilir.
MİDE KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?
Reflü hastalığı olanlarda, şişmanlarda ve sigara içenlerde mide kanseri daha fazla görülmektedir. Tütsülenmiş ve salamura gıdalar açısından zengin beslenme tipleri ile mide kanseri arasında güçlü bir korelasyon bulunmaktadır. Meyve ve sebzeler açısından fakir beslenme tipi. Aflatoksin denen mantarın bulaşmış olduğu gıdaların yenmesi. Ailede mide kanseri öyküsü, helikobakter pilori enfeksiyonu, uzun süreli mide iltihabı, pernisiyöz anemi ve mide polipleri de risk faktörleridir.
MİDE KANSERİNİ ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILIR?
Düzenli egzersiz yapılması, daha fazla meyve ve sebze yenilmesi, sigara içilmemesi, tuzlu ve tütsülenmiş gıda tüketiminin azaltılması mide kanseri riskini azaltmaktadır.
MİDE KANSERİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?
İnce bir hortum şeklindeki kamera (endoskopi) ile ağızdan girilerek mide içine girilip direk görüntülenir ve gerekli ise küçük bir doku parçası alınabilir (biyopsi). Ultrason, tomografi ve MR gibi görüntüleme yöntemleri de tanı koymada kullanılabilir.
MİDE KANSERİNİN YAYILIMININ (EVRESİNİN) BELİRLENMESİ NASIL YAPILIR?
Evreleme çok önemlidir çünkü tedavi buna göre planlanır. Mide kanserini evrelemek için iyi bir fizik muayeneden sonra çoğunlukla BT ve pozitron emisyon tomografisi (PET) yer alabilir. Gerekli olduğu durumda başka testlerde kullanılabilir. Erken evrede yakalanırsa tedavinin başarılı olma ve kanserden kurtulma şansı daha fazladır.
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