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Mide yanmaları yaşıyorsanız sebep aramayın! Yedikleriniz oldukça sorun yaratıyor

15.09.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mide rahatsızlıkları tüm vücudu etkiliyor. Yaşam kalitesini oldukça düşüren mide yanmaları sık sık yaşanıyor. Mide yanmalarına sebep olan hastalıklar bulunsa da yanmalara yol açan durum genellikle yediklerimizden kaynaklanıyor. Sağlıklı sandığımız yiyecekler mide yanmalarına yol açabiliyor.

Mide yanmaları toplumda sıklıkla görülen rahatsızlıklardan. Göğüs kemiğinin hemen arkasında yer alan yemek borusunda yanma hissi olarak ortaya çıkan ağrıya mide yanması deniliyor. Genellikle yemek yedikten sonra görülen bu rahatsızlıklar akşamları, veya uzanma ya da eğilme sırasında daha da ağır bir hal alıyor. Sağlığımıza zarar verdiğini fark etmediğimiz yiyecekler mide yanmasına yol açıyor. Bu yiyecekleri bilerek yanmaların önüne geçebilirsiniz. Ancak sağlıklı beslenmenize rağmen mide yanmaları şikayetiniz devam ediyorsa doktora başvurmalısınız.

MİDE YANMASINA YOL AÇAN YİYECEKLER

ÇİKOLATA

ÇİKOLATA
Aşırı kafein tüketimi mide yanmasına neden olmaktadır. Çikolata da kafein içeren besinlerden biri olduğu için ölçülü tüketim önerilir. Özellikle de geceleri mide yanması neden olur diyenlerin gece kaçamaklarından uzak kalması önerilir. Uykudan önce tüketilen çikolata, içerdiği yağ ve şekerden dolayı mide yanmasına sebep olacaktır.

SOĞAN VE SARIMSAK

SOĞAN VE SARIMSAK
Soğan, mide yanmasını meydana getiren besinlerden biridir. Çiğ tüketilmemesi önerilir. Soğanın pişmiş hali mideye daha iyi gelmektedir. Ölçülü tüketimde mideye zarar vermeyen ancak çok fazla tüketimde midede yanma hissi oluşturan bir özelliği vardır. Sarımsak, damaklarda keskin bir tat oluşturan besindir. Yemeklere eklendiğinde ve pişmiş halde tüketildiğinde mideye çok zararı olmaz. Ancak, sarımsağı çiğ şekilde tükettiğiniz durumlarda midenizde yanma hissi oluşur. Özellikle de salata ve yoğurt içinde sarımsak tüketecekseniz, çok iyi şekilde ezilmesine ve ölçülü olmasına dikkat etmelisiniz.

HAMURİŞLERİ

HAMURİŞLERİ
Gluten ve yağ içeren hamur işlerini sık tüketmek midenizde yanmaya neden olur. Özellikle sabah erken saatlerde pastaneden alıp yediğiniz poğaçaların gün içinde midenizi rahatsız ettiğini hissetmişsinizdir. Ayrıca şerbetli, kızartılmış hamur tatlıları da aynı probleme sebep olur. Mideniz dahil olmak üzere tüm vücut sağlığınız için un ve yağ içeriği yüksek gıdalardan kaçınınız.

PORTAKAL SUYU

PORTAKAL SUYU
Portakal suyu C vitamini içerir ve vitamin kaynağıdır. Ancak portakalın yapısında bulunan doğal asitten dolayı mide yanmasına neden olabilir. Portakal suyunu sabah kahvaltıda içmeniz önerilmez. Aç mideye portakal suyu almak mide asitlerine zarar vereceği için yanmaya davet çıkarır. Bu nedenle ara öğünlerde tüketmeniz önerilir.

ACI BİBER

ACI BİBER
Kapsaisin maddesini içeren acı biber vücuda iyi geldiği gibi bazen yan etkisini de gösteriyor. Acı biberin fazla tüketildiği günlerde mide yanması oluşacaktır. Acı biber, mide asitlerinin dengesini bozar ve yanma hissine neden olur. Bu yüzden tüketmeniz gereken durumlarda çok az miktarda tercih etmeniz önerilir.
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