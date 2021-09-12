Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 Migros çalışma saatleri...

2021 yılı Migros çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hafta içi ve hafta sonu da hizmet vermeye devam eden Migros'un açılış ve kapanış saatleri merak ediliyor. Peki Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ 2021...

2021 Migros çalışma saatleri merak ediliyor. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığı büyük zincir marketler arasında bulunan Migros çalışma saatleri araştırma konusu oldu.

Türkiye’nin pek çok yerinde bulunun Migros, marketleri sabah 09:00'da açılmakta, gece ise saat 22:00'de kapılarını kapatmaktadır. Migros öğle arası vermemekte ve hafta sonu mesaisi de değişiklik göstermemektedir.

Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda da hizmet veren Migros, 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermeye devam etmektedir.