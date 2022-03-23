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Milli maç ne zaman? Portekiz-Türkiye dünya kupası elemeleri play-off maçı saat kaçta? Portekiz-Türkiye maçı hangi kanalda?

23.03.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekiz - Türkiye milli maçı için geri sayım sürüyor. Portekiz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçında A Milli Takımı'mızı konuk edecek. Bu kapsamda Milli maç ne zaman? Portekiz-Türkiye dünya kupası elemeleri play-off maçı saat kaçta? Portekiz-Türkiye maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. İşte dev maça ilişkin detaylar...

Portekiz - Türkiye milli maçı için heyecan dorukta. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nu 2. sırada bitirmiş olan A Milli Takım'ın Play-Off maçları için aday kadrosu Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlendi. A Milli Takım, ilk olarak Portekiz ile karşılaşacak. Peki Milli maç ne zaman? Portekiz-Türkiye dünya kupası elemeleri play-off maçı saat kaçta? Portekiz-Türkiye maçı hangi kanalda? Merakla beklenen maç ile ilgili detayları sizler için derledik.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçında deplasmanda Portekiz ile Türkiye karşılaşacak.
Portekiz Türkiye maçı 24 Mart Perşembe günü Dragao Stadyumu'nda saat 22.45'te oynanacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekiz Türkiye maçı Türkiye saati ile 22:45'te TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.
Öte yandan A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz'un sahaya süreceği ilk 11 merak konusu oldu.
İşte ay-yıldızlıların Portekiz maçı muhtemel 11'i: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı (Aldülkadir Ömür), Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz.
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