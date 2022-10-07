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  4. Milyonda bir görülüyor ve tedavisi yok! Ayağı ve bacağı her yıl 7 santim büyüyor

Milyonda bir görülüyor ve tedavisi yok! Ayağı ve bacağı her yıl 7 santim büyüyor

07.10.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta yaşayan 4 çocuk babası Tuncer Demirezen, milyonda bir görülen ve tedavisi bulunmayan ‘fil hastalığı’ olarak bilinen ‘lenf ödem’i hastalığına yakalandı. Ayağı ve bacağı her yıl 3 ila 7 santim büyüyen Demirezen’in hayatı kabusa dönüştü. Ayakkabı ve pantolon bulmakta zorluk çeken Demirezen, yetkililere seslenerek akülü sandalye istedi.

Sivas Şarkışla'da yaşayan Tuncer Demirezen ‘fil hastalığı' olarak bilinen ‘lenf ödem’i hastalığına yakalandı. 25 yıldır hastalıkla mücadele eden Demirezen'in ayağı ve bacağı her yıl 3 ila 7 santim büyüyor. Hayatı kabusa dönüşen Demirezen, "Bu hastalık milyonda bir görülen nadir bir hastalık ve bunun tedavisi yok" dedi.

25 YIL ÖNCE HASTANEYE BAŞVURDU

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Tuncer Demirezen, yaklaşık 25 yıl önce ayaklarında karıncalanma nedeniyle hastaneye başvurdu. Kalp damar cerrahisine giden Demirezen'in yapılan tetkikler sonucu tedavisi bulunmayan ‘fil hastalığı’ olarak bilinen ‘lenf ödem’i hastalığına yakalandığı tespit edildi. İğne, ilaç ve makine tedavisi uygulanan Demirezen, bir türlü sağlığına kavuşamadı.
İlk olarak sağ ayağında başlayan şişlik kısa sürede sol ayağına da yansıdı. Ayağı ve bacağı her yıl 3 ila 7 santim büyüyen Demirezen’in hayatı adeta alt üst oldu. Ayakkabı ve pantolon bulmakta zorluk çeken Demirezen, çareyi kendisine özel ayakkabı ve pantolon yaptırmakta buldu. Görenlerin bir hayli dikkatini çeken Demirezen, yetkililere seslenerek akülü sandalye istedi.
Tuncer Demirezen, ayağının her yıl 3 ila 7 santim büyüdüğünü söyleyerek, “Benim hastalığımın adı fil ayağı hastalığı. Benim ayaklarım askerden sonra büyümeye başladı ve bu yaklaşık 25 yıldır var. Bu hastalığın ilk başlangıcında ayaklarda uyuşma meydana geldi. Ayaklarımda uyuşma rahatsızlığından dolayı kalp damar cerrahisine gittim. Hastanede bana fil ayağı hastalığı olduğumu söylediler. İğne, ilaç ve makine tedavisi yaptılar ama bu hastalık her yıl en çok 7 santim, en az 3 santim büyüyor” dedi.

"MİLYONDA BİR GÖRÜLÜYOR VE TEDAVİSİ YOK"

"MİLYONDA BİR GÖRÜLÜYOR VE TEDAVİSİ YOK"
Hastalığının tedavisinin olmadığını ifade eden Demirezen, “Benim 4 çocuğum var ve bu hastalık beni olumsuz etkiliyor. Ben giyecek pantolon ve ayakkabı bulamıyorum. Benim kıyafetlerim hep özel dikim olduğu için daha maliyetli oluyor. Kış mevsimlerinde dışarı çıkamıyorum, yaz mevsimlerinde şortla veya da terlikle gezmeye çalışıyorum. Bu hastalık milyonda bir görülen nadir bir hastalık ve bunun tedavisi yok” diye konuştu.
Görenlerin kendisine bu ayakla nasıl yürüdüğünü sorduklarını söyleyen Demirezen, “Yerde çok oturup kalkınca bacaklarda oluşan uyuşma gibi bir karıncalanma oldu. Ben bunun fil ayağı hastalığı olduğunu bilmiyordum ayaklarım şişene kadar. Ayaklarım her sene daha fazla şişmeye başladı. Bu hastalık önce sağ ayağımdan başladı, daha sonrasında sol ayağıma sıçradı. Bu şişlikler oluşana kadar ben bunun fil ayağı hastalığı olduğunu bilmiyordum. Görenler benim bu ayakla nasıl yürüdüğümü merak ediyor. Yürüyorum, günde 1 kilometre yürümesem de 10 adım yürüyorum” şeklinde konuştu. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Sivas Şarkışla
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