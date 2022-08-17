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  4. Milyonlarcası tarihi köprüyü istila etti! Kar gibi görünüyor

Milyonlarcası tarihi köprüyü istila etti! Kar gibi görünüyor

17.08.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan’da "bir günlükler" olarak adlandırılan milyonlarca sinek, Tarihi Halilefendi Köprüsü ve Kale çevresini kaplayarak adeta kar görüntüsü oluşturdu. Bu görüntüler vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Kura Nehri’nde erginleşerek sudan çıkan ve görüntüsüyle kelebeği andıran "bir günlükler" olarak adlandırılan sinekler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ardahan’da ölüm uçuşunu gerçekleştirmeye devam ediyor.

İŞTE "BİR GÜNLÜKLER" OLARAK BİLİNEN SİNEKLERİN "ÖLÜM UÇUŞU"

Aydınlatma direği etrafında toplanan Mayıs sinekleri ya da "bir günlükler" olarak adlanan sineklerin larva halini suda geçirdiklerini söyleyen Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden emekli Sibel Kaya, ’’Larva halini suda geçiren bir günlükler daha sonra çiftleşmek için sudan çıkarak kelebek haline dönüşüyorlar. Çıktıktan sonra 2 ile 15 saat veya en fazla bir gün yaşıyorlar. Dişi sinekler 40 bin civarında larvalarını suya bıraktıktan sonra ölüyorlar. Yaşam döngüleri bu şekilde’’ dedi.

TARİHİ KÖPRÜYÜ İSTİLA ETTİLER

TARİHİ KÖPRÜYÜ İSTİLA ETTİLER
Tarık Yıldırım isimli vatandaş, bir günlüklerin ışıklar altında dans ettiğini söyleyerek, ’’Burası bir günlük sinekler ile dolu. Her yıl gerçekleşen bu görüntü bu yıl da tekrarlandı. Kışın karla kaplı bu alanlar yaz aylarında da sineklerle kaplandı. Şu anda bir günlükler şehri istila etmiş durumda. Güzel bir görüntü ve ışıklar altında dans ediyorlar’’ şeklinde konuştu.
"Bir günlükler" olarak bilinen mayıs sineklerinin "ölüm uçuşu" vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Ardahan sinek
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