Mine Tugay'dan çok konuşulan dans itirafı: Yetenekli değilim!

Başarılı oyunculuğuyla sıkça adından söz ettiren 43 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, çıktığı tatilden çok konuşulacak paylaşımlar yaptı. Sosyal medyada sıkça aktif olan Tugay'dan bu defa flaş bir itiraf geldi.
MİNE TUGAY'DAN ÇOK KONUŞULAN İTİRAF!
Sevilen oyuncu Mine Tugay, başarılı oyunculuğunun yanında özel yaşamıyla da sıkça gündeme geliyor.
Tugay, günlük hayatından fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
BEĞENİ VE YORUM YAĞIYOR
28 Temmuz 1978 doğumlu olan 43 yaşındaki güzel oyuncunun paylaştığı pozlara adeta beğeni ve yorum yağıyor.
"DANS KONUSUNDA YETENEKLİ DEĞİLİM"
Mine Tugay, sosyal medyada çok konuşulan bir itirafta bulundu. Bee Gees'in Stayin Alive şarkısını paylaşan oyuncu, paylaşıma "Dans konusunda yetenekli değilim ama bu şarkıda dans etmemek imkansız" notunu düştü.
Sevilen isim yaptığı tatilden fotoğraflar da paylaştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum