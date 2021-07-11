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Mine Tugay’ın Medcezir dizisinden ayrılma nedeni yıllar sonra ortaya çıktı: Aforoz edilmiş!

11.07.2021 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Mine Tugay, televizyonların unutulmaz yapımlarından Medcezir dizisinde başrollerden biri olarak yer alıyordu. Mine Tugay’ın diziden beklenmeyen şekilde ayrılması o dönemde çok konuşulmuş ancak ne oyuncudan ne de yapım ekibinden herhangi bir açıklama gelmemişti. Mine Tugay, ayrılığın üstündeki sır perdesini araladı.

Televizyonların unutulmaz dizisi Medcezir hakkında yıllardır süren bir bilinmeyen nihayet ortaya çıktı. ABD yapımı The O.C. dizisinden uyarlanan Medcezir'den ani bir şekilde çıkan ünlü oyuncu Mine Tugay'dan yıllar sonra ayrılık nedenine dair sansasyonel bir açıklama geldi. Tugay'ın diziden ayrılık nedeni olarak Ali Bilgin’in sevgilisi Defne Kayalar’ın rolünü artması ve bu yüzden de ünlü oyuncunun diziden çıkarılmış iddia ediliyordu. Sonunda Tugay durumu açıkladı.

MİNE TUGAY'DAN MEDCEZİR İTİRAFI

Başrollerini Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy'un paylaştığı Medcezir dizisi o dönemin en çok izlenen yapımlarından biriydi.
Dizinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez, Metin Akdülger ve Mine Tugay gibi dev isimler yer alıyordu.
O dönemler dizideki en popüler karakterlerden biri de ünlü oyuncu Mine Tugay’ın hayat verdiği ‘Ender Serez’ karakteriydi.
Mine Tugay, canlandırdığı karakterin beklenmeyen bir şekilde trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle diziden ayrıldı.
Dizinin uyarlandığı The O.C.'de ise böyle bir olay yaşanmıyordu.
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Anahtar Kelimeler:
Mine Tugay
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