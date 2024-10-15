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Minik şifa deposu: Fazla tüketildiğinde zehir oluyor! Bir bardak tüketen hastalık yüzü görmüyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
15.10.2024 08:26
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Güçlü bir antioksidan kaynağı ve C vitamini deposu olarak bilinen kuşburnu meyvesinin tam mevsimi. Hem tıbbi hem de gastronomik amaçlar için yüzyıllardır kullanılan bu meyve özellikle eylül ve ekim aylarında hasat ediliyor. Sivas'ta kış aylarının vazgeçilmezlerinden biri olan kuşburnu meyvesi, hem lezzeti hem de sağlığa faydalarıyla dikkat çekiyor. Bu minik şifa deposu fazla tüketildiğinde ise zehirlenmelere yol açabiliyor. İşte detaylı bilgiler...

Sivas'ta, sonbaharın gelmesiyle kışlık hazırlıklara başlanıldı. Doğada kendiliğinden yetişen kuşburnu ise bu hazırlıkların başında yerini aldı. Dikenli çalılarda yetişen nohut şeklinde kırmızı meyveleri olan kuşburnu, içerdiği B1, B2, C ve K vitaminleri ile vatandaşların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Dikenlerin arasından tek tek özenle toplanan kuşburnu meyvesinden gerek marmelat gerek komposto gerekse kurutularak çayı yapılabiliyor.

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AZI YARAR FAZLASI ZARAR!

Genellikle kış aylarında tüketilen bitki çayları içerisinde vazgeçilmez olan kuşburnu çayı birçok hastalığa şifa oluyor.

Tam bir şifa deposu olsa da fazla tüketildiğinde yarardan çok zarar verebileceğini belirten uzman diyetisyen Gülsüm Hazman, "Çok fazla tüketildiği takdirde vücutta toksik etki oluşturur bunun neticesinde zehirlenmeler yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

"TAM BİR ŞİFA DEPOSU"

"TAM BİR ŞİFA DEPOSU"

Hemen hemen her yerde yetiştiğini ifade eden Mustafa Çengel, "Kuşburnu Allah'ın verdiği çok şifalı bir meyvedir. Marmelatı, çayı yapılır. Özellikle ıhlamura ekleyip kaynattığımızda tam bir şifa deposu olur. İçerisinde C vitamini barındırır. Özel bir yer gerekmez her yerde yetişir." dedi.

"ÖLÇÜLÜ ŞEKİLDE KULLANILMALI"

"ÖLÇÜLÜ ŞEKİLDE KULLANILMALI"

İçerisinde birçok vitamini barındırarak bağışıklık sistemine fayda sağlayan kuşburnu meyvesinin fazla tüketildiğinde yarardan çok zarar verebileceğini belirten uzman diyetisyen Gülsüm Hazman, "Kuşburnu Türkiye'nin hemen her bölgesinde yetişen çalı formunda ve nohut şeklinde kırmızı meyveleri olan bir bitkidir.

Soğuk havaya dayanıklı olduğu için özellikle Sivas bölgesinde çok fazla miktarda yetiştiği görülmektedir. Özellikle bitkisel çay, marmelat, nektar tüketiminde kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler:
kuşburnu şifa
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