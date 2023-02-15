MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2023 BURADA! Depreme özel sözler ile İslam alemi için dualı, hadisli, ayetli ve resimli Miraç Kandili mesajları

Miraç Kandili mesajları İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) göğe yükseldiği ve Allah'ın huzuruna çıktığı gün olarak kabul edilen bu özel gün için geri sayım devam ederken vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Resimli, dualı, hadisli, ayetli ve depreme özel seçenekleriyle internette yerini alan söz ve görseller WhatsApp mesajlaşma uygulamasının yanı sıra; Twitter, Facebook ve Instagram gibi platformlarda da paylaşılacak. Biz de depreme özel sözler ile İslam alemi için dualı, hadisli, ayetli ve resimli Miraç Kandili mesajlarını sizler için derledik. İşte resimli miraç kandili mesajları...
Miraç Kandili'niz mübarek olsun. İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik içinde nice güzel günlere...
Ey Rabbim bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet dünyasından bir damlada olsa nasiplenmeyi kısmet eyle…
Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller...
Tüm Müslüman eleminin mübarek “Miraç Kandili’ni” kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah ‘Barış, Huzur, Sağlık’ nasip etsin.
Gül bahçesine girenler, gül olmasada gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece kandiliniz mübarek olsun