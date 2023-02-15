MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2023 BURADA! Depreme özel sözler ile İslam alemi için dualı, hadisli, ayetli ve resimli Miraç Kandili mesajları

Miraç Kandili mesajları İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) göğe yükseldiği ve Allah'ın huzuruna çıktığı gün olarak kabul edilen bu özel gün için geri sayım devam ederken vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Resimli, dualı, hadisli, ayetli ve depreme özel seçenekleriyle internette yerini alan söz ve görseller WhatsApp mesajlaşma uygulamasının yanı sıra; Twitter, Facebook ve Instagram gibi platformlarda da paylaşılacak. Biz de depreme özel sözler ile İslam alemi için dualı, hadisli, ayetli ve resimli Miraç Kandili mesajlarını sizler için derledik. İşte resimli miraç kandili mesajları...