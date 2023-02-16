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  4. MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2023! 'Hayırlı kandiller' sözleri ile ayetli, hadisli, sureli ve resimli Miraç Kandili mesajları BURADA!

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2023! 'Hayırlı kandiller' sözleri ile ayetli, hadisli, sureli ve resimli Miraç Kandili mesajları BURADA!

16.02.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miraç Kandili mesajları; resimli, ayetli, hadisli ve sureli seçeneklerinin yanı sıra 'Hayırlı kandiller' sözleri ile internette yerini aldı. İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in Mirac’a yükseldiği gecenin idrak edildiği gün için geri sayım devam ederken birçok kişi internette 'Hayırlı kandiller' sözleri ile ayetli, hadisli, sureli ve resimli Miraç Kandili mesajlarını araştırıyor. İşte 2023'e özel en yeni resimli Miraç Kandili mesajları...

Miraç Kandili mesajları, 17 Şubat 2023 Cuma günü idrak edilecek bu özel gün öncesi vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Resimli, ayetli, hadisli ve sureli 'Hayırlı Kandiller' mesajları inceleniyor. Yarın birçok kişi WhatsApp, Instagram, Facebook ya da Twitter üzerinden paylaşımda bulunacak. Biz de 'Hayırlı kandiller' sözleri ile ayetli, hadisli, sureli ve resimli Miraç Kandili mesajlarını sizler için derledik. İşte 2023'e özel en güzel Miraç Kandili mesajları...

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2023

Miraç Kandili'niz kutlu olsun. Saadetiniz daim; ualarınız kabul, güzel günler sizinle olsun. Hayırlı kandiller!

Bu hayırlı ve mübarek gecede yüreklerimiz ibadetle dolsun, gönüllerimiz bir olsun.. Hayırlı kandiller!

Allah’ım, bozgunculuktan, nifaktan ve kötü ahlâktan sana sığınırım. (Hadis) Miraç kandiliniz hayırlı olsun!

Hayatın keşmekeşi içinde ayrı düşsek de dostlarımız hep yüreğimizdedir. Bir gün gene yollarımız kesişir kaldığımız yerden devam ederiz. Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandili'n mübarek olsun. Cenab-ı Hak sana, sevdiklerinle ve yakınlarınla beraber sağlıklı, mutlu mesut ve huzurlu bir yaşam bahşetsin.

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