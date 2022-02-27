Miraç kandili mesajları ve sözleri 2022! Yeni, resimli Miraç Kandili mesajları ve dualı, ayetli, anlamlı en güzel Kandiliniz Mübarek Olsun mesajları

Miraç kandili mesajları ve sözleri 2022 sevdiklerinin, yakınlarının, akrabalarının ve arkadaşlarının kandilini kutlamak isteyen vatandaşlar dolayısı ile internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 27 Şubat Pazar (bugün) idrak edilecek olan Miraç Kandilinde önem verdikleri kişilere mesaj göndermek isteyen kişiler; yeni, resimli Miraç Kandili mesajları ve dualı, ayetli, anlamlı en güzel Kandiliniz Mübarek Olsun mesajları için internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Biz de 2022 yılına özel en yeni Miraç kandili mesajları ve sözlerine haberimizde yer verdik.

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI - SÖZLERİ 2022

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.

Yarene yar ol ki sevgilin mevla olsun... Diken değil gül ol ki aşığın bülbül olsun Dostuna dost ol ki dini derman koysun Ey Güzel insan Miraç Kandilin Mübarek Olsun.

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Mü'min, kulluk elbisesi günahlarla yıprandığında, onu tövbe iğnesiyle yamayandır. (Hadis-i Serif) Miraç Geceniz Mübarek Olsun