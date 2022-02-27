HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Miraç kandili mesajları ve sözleri 2022! Yeni, resimli Miraç Kandili mesajları ve dualı, ayetli, anlamlı en güzel Kandiliniz Mübarek Olsun mesajları

Miraç kandili mesajları ve sözleri 2022! Yeni, resimli Miraç Kandili mesajları ve dualı, ayetli, anlamlı en güzel Kandiliniz Mübarek Olsun mesajları

27.02.2022 02:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miraç kandili mesajları ve sözleri 27 Şubat Pazar (bugün) idrak edilecek olan Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peygamber efendimizin göğe yükseldiği gün olarak kabul edilen Miraç Kandili sebebiyle Miraç kandili mesajları merak edilen konular arasında yer alıyor. Sevdiklerinin ve yakınlarının Miraç Kandili'ni kutlamak isteyenler için yeni, resimli Miraç Kandili mesajları ve dualı, ayetli, anlamlı en güzel Kandiliniz Mübarek Olsun mesajları haberimizde.

Miraç kandili mesajları ve sözleri 2022 sevdiklerinin, yakınlarının, akrabalarının ve arkadaşlarının kandilini kutlamak isteyen vatandaşlar dolayısı ile internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 27 Şubat Pazar (bugün) idrak edilecek olan Miraç Kandilinde önem verdikleri kişilere mesaj göndermek isteyen kişiler; yeni, resimli Miraç Kandili mesajları ve dualı, ayetli, anlamlı en güzel Kandiliniz Mübarek Olsun mesajları için internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Biz de 2022 yılına özel en yeni Miraç kandili mesajları ve sözlerine haberimizde yer verdik.

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI - SÖZLERİ 2022

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.
Yarene yar ol ki sevgilin mevla olsun... Diken değil gül ol ki aşığın bülbül olsun Dostuna dost ol ki dini derman koysun Ey Güzel insan Miraç Kandilin Mübarek Olsun.
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.
Mü'min, kulluk elbisesi günahlarla yıprandığında, onu tövbe iğnesiyle yamayandır. (Hadis-i Serif) Miraç Geceniz Mübarek Olsun
Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Miraç kandiliniz hayırlı olsun!
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Miraç kandili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Benzin ve motorine indirim geliyor' iddiası

'Benzin ve motorine indirim geliyor' iddiası

Ukraynalı göçmen kararı! "Herkesi kabul edeceğiz"

Ukraynalı göçmen kararı! "Herkesi kabul edeceğiz"

Türkiye ve Azerbaycan'dan teklif! Zelenski duyurdu

Türkiye ve Azerbaycan'dan teklif! Zelenski duyurdu

Olay Putin paylaşımı geldi! Roman Abramovich'e bir şok da öz kızından...

Olay Putin paylaşımı geldi! Roman Abramovich'e bir şok da öz kızından...

Almanya'dan silah yardımı! "Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 uçaksavar füze göndereceğiz"

Almanya'dan silah yardımı! "Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 uçaksavar füze göndereceğiz"

"Elimizde 2 seçenek var" diyerek duyurdu: 3. Dünya Savaşı'nı...

"Elimizde 2 seçenek var" diyerek duyurdu: 3. Dünya Savaşı'nı...

İlginizi Çekebilir

Türk yıldız Alman dizisinde! Yeni sezona katılacak

Türk yıldız Alman dizisinde! Yeni sezona katılacak

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Dekoltesine anlam veremediler! “Giymesen de olurmuş”

Dekoltesine anlam veremediler! “Giymesen de olurmuş”

Yoğun bir hafta sizleri bekliyor: İşte haftalık burç yorumları

Yoğun bir hafta sizleri bekliyor: İşte haftalık burç yorumları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.