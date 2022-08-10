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  4. Miss Bumbum 2022 kazananları belli oldu! Trans yarışmacı damga vurdu

Miss Bumbum 2022 kazananları belli oldu! Trans yarışmacı damga vurdu

10.08.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Brezilyalı güzelin ülkedeki en iyi kalçalar ünvanı için mücadele ettiği yıllık Miss BumBum yarışmasının kazananı belli oldu. '5 saatlik cinsellik diyeti' açıklamasıyla gündem olan Caroline Lekker, yarışmanın kazananı oldu. Bu yıl yarışmada trans Thaynna Dantas da derece alarak yarışmaya damga vurdu.

2011'de başlayan Miss BumBum yarışması, Brezilya'dan sonra tüm dünyada büyük bir olay haline geldi.

Kazananların her biri ismini unutulmaz kılarken, yarışma sayesinde hatrı sayılır bir gelir elde ediyorlar.

MISS BUMBUM 2022 KAZANLARI BELLİ OLDU!

Miss BumBum 2022'nin kazananı Carolina Lekker, oldu. Kekker, yarışmadan önce yaptığı diyetle uzun süre gündem olmuştu.
Lekker, fazla kilolarından kurtulmak için , “Kalori yakmak için cinsellik diyetine başladım. Haftada en az 4 gün, günden 5 saat bu diyeti uygulayacağım." demişti.
22 yaşındaki Laysa Padovani, yarışmanın tartışmalı ikincilik ödülünü kazandı.
"Kızıl Peri" olarak tanınan Padovani, yetişkinlere yönelik içeriklerden 1 milyon dolardan fazla gelir elde etmişti.
Laysa Padovani, videolarını daha kaliteli çekmek için harekete geçtiğini de belirtti.
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