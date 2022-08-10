Miss Bumbum 2022 kazananları belli oldu! Trans yarışmacı damga vurdu

2011'de başlayan Miss BumBum yarışması, Brezilya'dan sonra tüm dünyada büyük bir olay haline geldi. Kazananların her biri ismini unutulmaz kılarken, yarışma sayesinde hatrı sayılır bir gelir elde ediyorlar.

MISS BUMBUM 2022 KAZANLARI BELLİ OLDU!

Miss BumBum 2022'nin kazananı Carolina Lekker, oldu. Kekker, yarışmadan önce yaptığı diyetle uzun süre gündem olmuştu.

Lekker, fazla kilolarından kurtulmak için , “Kalori yakmak için cinsellik diyetine başladım. Haftada en az 4 gün, günden 5 saat bu diyeti uygulayacağım." demişti.

22 yaşındaki Laysa Padovani, yarışmanın tartışmalı ikincilik ödülünü kazandı.

"Kızıl Peri" olarak tanınan Padovani, yetişkinlere yönelik içeriklerden 1 milyon dolardan fazla gelir elde etmişti.