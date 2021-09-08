Miss Turkey birincisi Dilara Korkmaz kimdir? Dilara Korkmaz kaç yaşında ve nereli?

8 Eylül 2021 Çarşamba Miss Turkey 2021 gerçekleşti ve 20 finalistin arasından en iyisi seçilerek tacı alan isim Dilara Korkmaz oldu. Ankara Üniversitesi Finans Bölümü'nde yüksek lisans yapan Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz, 23 yaşında. İşte merak edilenler...