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  4. Miss Turkey birincisi Dilara Korkmaz kimdir? Dilara Korkmaz kaç yaşında ve nereli?

Miss Turkey birincisi Dilara Korkmaz kimdir? Dilara Korkmaz kaç yaşında ve nereli?

08.09.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey 2021, 8 Eylül 2021 Çarşamba akşamı gerçekleşti. Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in sunuculuğunu üstlendiği Miss Turkey 2021'in birincisi Dilara Korkmaz oldu. Dilara Korkmaz Ankara Üniversitesi Finans Bölümü'nde yüksek lisans yapıyor. İşte detaylar...

8 Eylül 2021 Çarşamba Miss Turkey 2021 gerçekleşti ve 20 finalistin arasından en iyisi seçilerek tacı alan isim Dilara Korkmaz oldu. Ankara Üniversitesi Finans Bölümü'nde yüksek lisans yapan Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz, 23 yaşında. İşte merak edilenler...

MİSS TURKEY BİRİNCİSİ DİLARA KORKMAZ KİMDİR?

Dilara Korkmaz, 8 Eylül 2021 Çarşamba gerçekleşen Miss Turkey yarışmasında 1. oldu ve tacı aldı.
Güzellik yarışmasının birincisi Dilara Korkmaz 23 yaşında.
Ankara Üniversitesi Finans Bölümü'nde yüksek lisans yapan Korkmaz'ın boyu 1.77 cm.
Dilara Korkmaz'ın Instagram kullanıcı adı: "dilarakorkmaz_"
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