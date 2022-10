Modifiyeli araçlara ceza yağdı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, egzozlarında, şasi ve ışık donanımları ile lastik ebatlarında mevzuata aykırı değişiklik yapılan araçlara yönelik denetimlerde 7 modifiyeli otomobil trafikten men edilirken çoğu ehliyetsiz olan sürücülere de toplam 102 bin lira ceza uygulandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü, son zamanlarda gerek CİMER ve 112 Acil Servis hattı aracılığıyla gelen şikayetler üzerine; özellikle eski model araçların kaportalarında, egzozlarında, ışık donanımları ve lastik ebatlarında kurallara aykırı şekilde değişiklik yapılan modifiyeli araçlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Trafik Denetleme Büro Amirliği koordinesinde; trafik kurallarını hiçe sayarak vatandaşların ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehdit eden, drift ve makas atarak ilerleyen aynı zamanda da çevredekileri rahatsız edecek derece gürültü çıkaran modifiyeli araçlar için şehrin birçok bölgesinde kontrol noktası oluşturuldu. İlçenin giriş ve çıkışları da dahil olmak üzere çok sayıda noktada resmi ve sivil ekipler görev aldı.

Polis ekiplerince durdurulan modifiyeli araçlar, mevzuat doğrultusunda şumüllü bir denetimden geçirildi. Araç üzerine sonradan eklenen abartı egzozlar başta olmak üzere yasal olmayan aksesuarlar söktürüldü. Denetimlerde; şasi donanımında değişiklik yapılarak ‘basık’ olarak adlandırılan duruma getirilen 7 otomobil, trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ayrıca, ehliyetsiz olarak direksiyona geçen 16 modifiyeli araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimler sonrasında kuralları ihlal eden araçlara da ilgili maddelerden ceza kesildi. Denetimler sonucunda kesilen ceza miktarı ise toplam 102 bin 864 lira oldu.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz, bu yöndeki denetim ve uygulamaların aralıksız olarak süreceğini söyledi.

Kırılmaz, modifiyeli olarak adlandırılan araçların, şehrin huzurunu bozmasına ve diğer sürücüler ile yayaların can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Bu konu ile ilgili yoğun şikâyetler olduğuna dikkat çeken Kırılmaz: “İlçe genelinde modifiyeli araçlar ile abartı egzozlu araçlar üzerinde denetimlerimizi sıklaştırdık. Trafik başta olmak üzere tüm ekiplerimiz bu konu üzerinde hassasiyetle duruyor. Özellikle modifiyeli araçlar olmak üzere şehir içi trafiğin düzenlenmesinde üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getireceğiz. Vatandaşın huzurunu, can ve mal güvenliğini sağlamak için tavizsiz şekilde denetimlerimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.