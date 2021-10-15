Moskova metrosunda "yüz tanıma sistemiyle ödeme" dönemi başladı

OLUMLU VE OLUMSUZ GÖRÜŞLER VAR

Moskova’da başlatılan sistem beraberinde tartışmaları da getirdi. Bazı Ruslar bu sistemin kolaylık olduğunu ve bakiye yükleme, kartı kaybetme veya unutma gibi sorunlara çare olduğunu savunurken, bazı kişiler ise bunun insanları takip etmek için bir araç olduğunu iddia etti. Bazı kişiler de sistemi kullanmak için maskelerini indirmek zorunda kalacaklarını, ancak Kovid-19 tedbirleri kapsamında maskelerini indirenlere ceza yazıldığını hatırlattı.