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Motorine indirim mi gelecek? Güncel motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatlarında son durum 31 Mart 2022 Perşembe

31.03.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorine indirim mi gelecek? sorusunun yanıtı 31 Mart 2022 Perşembe günü Brent petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle merak konusu oldu. Bu kapsamda Motorine indirim mi gelecek? Güncel motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. 31 Mart 2022 Perşembe günü akaryakıt fiyatlarında son durum ve detaylar haberimizde...

Motorine indirim mi gelecek? 31 Mart 2022 Perşembe günü en çok araştırılan soruları arasında bulunuyor. Brent petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Motorine indirim mi gelecek? Güncel motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. 31 Mart 2022 Perşembe günü akaryakıt fiyatlarında son durum ve ayrıntıları sizler için derledik...

MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELECEK? 31 MART 2022 PERŞEMBE

Benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir zam yok. Fakat brent ptrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle motorine yeniden indirim geleceği iddia ediliyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 31 MART 2022 PERŞEMBE

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 31 MART 2022 PERŞEMBE
İstanbul'da benzinin fiyatı 19,70 TL olurken, Ankara'da benzinin litresi 19,78 TL'den, İzmir de ise 19,80'den satılıyor.
İstanbul'da motorinin fiyatı 22,08 TL olurken, Ankara'da benzinin litresi 22,18 TL'den, İzmir de ise 22,19'den satılıyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?
Motorin ve benzin fiyatlarına henüz yeni bir zam gelmedi. Geçtiğimiz gün yaşanan akaryakıt indirimi gelişmesinin akabinde, ilerleyen günlerde Brent petrolde yaşanacak değişimler benzin ve mazot fiyatlarına yeniden etki edecek.
110 doların altına inen brent petrol varil fiyatının 110 dolar sınırına yeniden aşmasıyla benzin ve motorin fiyatlarında tekrar zam beklenmeye başlandı.
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