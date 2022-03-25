Motorine zam geldi 25 Mart 2022! Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? 25 Mart benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 25 Mart 2022 Cuma

Motorine zam geldiği açıklandı. Akaryakıt fiyatları ile benzin fiyatları güncel liste 25 Mart 2022 Cuma günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Otomobil sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını öğrenmek için internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bu kapsamda Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? 25 Mart benzin ve motorin fiyatları ne kadar? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 25 Mart 2022 Benzin fiyatları güncel liste ve ayrıntılar...