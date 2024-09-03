Müge Anlı bile şaşkınlığını gizleyemedi! Canlı yayında cinayet itirafı: Suyu içti, dili diline dolaştı

Müge Anlı'nın canlı yayınında, Osmaniye'de şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Mehmet Yörük'ün ölümüyle ilgili önemli bir itiraf geldi. Mehmet Yörük'ün oğlu, babasının ölümünden annesi Sebile Hanım ve onun sevgilisi olduğu iddia edilen Mustafa isimli kişiyi sorumlu tutarak programa başvurdu.
Programın son bölümünde, Mehmet Yörük'ün eşi Sebile Hanım, kocasının ölümünde suçlanan Mustafa hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sebile Hanım, Mustafa'nın kendisini fotoğraflarla tehdit ettiğini ve Mehmet Yörük'ü Mustafa'nın öldürdüğünü itiraf etti.
Müge Anlı'nın canlı yayınına katılan Sebile Hanım, Mustafa'nın uygunsuz fotoğraflarını çekip kendisini tehdit ettiğini dile getirmiş, eşinin öldüğü gün Mustafa'nın evde olduğunu ifade etmişti.
Sebile Hanım, eşinin ölümünden sonra Mustafa ile imam nikahı kıydıklarını canlı yayında dile getirmişti.
Müge Anlı'da Mehmet Yörük'ün ölümüyle ilgili itiraf geldi. Mustafa'nın hazırladığı suyu eşine içirdiğini dile getiren Sebile Hanım, eşinin bu şekilde öldüğünü itiraf etti.
Mehmet Yörük'ün eşinin itiraflarından satır başları şu şekilde: