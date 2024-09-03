Müge Anlı bile şaşkınlığını gizleyemedi! Canlı yayında cinayet itirafı: Suyu içti, dili diline dolaştı

Müge Anlı'nın canlı yayınında, Osmaniye'de şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Mehmet Yörük'ün ölümüyle ilgili önemli bir itiraf geldi. Mehmet Yörük'ün oğlu, babasının ölümünden annesi Sebile Hanım ve onun sevgilisi olduğu iddia edilen Mustafa isimli kişiyi sorumlu tutarak programa başvurdu.