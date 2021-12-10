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Müge Anlı'da hareketli anlar! Emniyet devreye girdi

10.12.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'nın dünkü canlı yayınında hareketli anlar yaşandı. Milyoner olma hayalleri kuran Emine Karayılan, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Hem altınlarından hem de kocasından olan kadının anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi.

Müge Anlı'nın dün ekrana gelen canlı yayınında hareketli anlar yaşandı. Milyoner olma hayalleri kuran Emine Karayılan, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Hem altınlarından hem de kocasından olan kadının anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi. Akrabasının sevgilisi tarafından dolandırıldığını iddia eden Karayılan, 1 milyon TL hayalleri kurdu. Eşinden habersiz binlerce liralık altınını Ayşe ve Adem Demir'e veren mağdur kadın, doğumundan hemen önce eşi tarafından terk edildi.

MÜGE ANLI'DA GÖZALTINA ALINDI

Akrabasının sevgilisi tarafından dolandırıldığını iddia eden Emine Karayılan, 1 milyon TL hayalleri kurdu.
Eşinden habersiz binlerce liralık altınını Ayşe ve Adem Demir'e veren mağdur kadın, doğumundan hemen önce eşi tarafından terk edildi.
Emine Karayılan, bahsi geçen isimlerle Müge Anlı canlı yayınında yüzleşirken gelen ihbarlar sonrası emniyet ekipleri harekete geçti.

BİNLERCE LİRASINI KAPTIRDI

BİNLERCE LİRASINI KAPTIRDI
Eşinden habersiz bir şekilde 6 bilezik, 1 Osmanlı Tuğrası, 14 cumhuriyet altını ve çok sayıda ziynet eşyasını dolandırıcılara kaptıran Karayılan, yaşananların kendisini çok yıprattığını söyledi.
Her şeyin kuyumcu borcunun olması ve kocasının kulağına gitmesi ile ortaya çıktığını ifade eden Emine Karayılan, "Çok yalan söyledim eşime ama böyle olacağını bilmiyordum. Beni eşime ihanet etmekle bile suçladılar." dedi.
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Müge Anlı
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