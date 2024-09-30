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Müge Anlı, 'Kendisi Doğulu' sözünü duyunca canlı yayında çıldırdı! Konuğuna tokat gibi yanıt verdi!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
30.09.2024 11:13
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Banu Çelen isimli genç kadın, nikahsız düğün yaptığı Murat Gümüş tarafından dolandırıldığını iddia etti. Canlı yayında yaşadıklarını anlatırken 'Kendisi doğulu' diyen Banu'nun bu sözü Müge Anlı'yı çıldırttı.

Banu Çelen, "Çocuğumun babası evlilik vaadi ile dolandırdı." diyerek Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Nikahsız düğün yapıp bebeğiyle tek başına kalan Banu, "Bana kendi paramla düğün yaptırdı. Düğünde takılanları da çaldı. 1 milyon TL zarara uğradım" iddiasında bulundu.

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NİKAHSIZ DÜĞÜN YAPTI

Kendi aralarında yüzük takan çift, nişanlılık sürecinde bebek haberi aldı. "Cezaevine girebilirim" diyerek nikah masasına oturmayı beklerken nikahsız bir düğün yapan Banu, "5 bankadan kredi kartı çıkarttı. Bütün düğün ödemelerini o kartla yaptı. Babamdan da destek gördü. 'Benim birini vururken görüntüm alınmış. Bana şantaj yapıyorlar. Ya sermayemi yedireceğim ya da cezaevine gireceğim.' diyerek babamdan 500 bin TL aldı" ifadelerini kullandı.

Kredi kartları borçlarını ödemeyince Murat Gümüş'ün yalanları tek tek ortaya çıkıyor. Banu, Abisinin yanına gittiğinde "Benim kardeşim zaten evli ve 3 çocuğu var." gerçeğiyle hayatının şokunu yaşıyor.

"KENDİSİ DOĞULU" SÖZÜ KIZDIRDI!

"KENDİSİ DOĞULU" SÖZÜ KIZDIRDI!

Banu'nun canlı yayında "Babama şantaj yaptı. Bu şekilde incittiği için paramı geri istiyorum. Kendisi doğulu, bizde namus önemli dedi." sözleri ise Müge Anlı'yı fena kızdırdı.

Anlı, "Doğulu falan karıştırmayın kardeşim. Evlenip çocuk yaparken doğulu olduğu gündeme gelip de ayrıldığında gelmez. Benim programımda karıştırmayın o işleri. Hamile kalırken adamın nereli olduğu önemli değil, ayrılınca mı önemli?" dedi.

"Sizde namus önemli değil mi? Niye bu saçmalıkları bu programda anlatıyorsunuz. Batılı insanın namusu namus değil de doğulu insanın mı namusu namus." sözleriyle konuğuna tokat gibi bir yanıt verdi." sözleriyle tepki gösterdi. 

Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
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