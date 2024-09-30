Müge Anlı, 'Kendisi Doğulu' sözünü duyunca canlı yayında çıldırdı! Konuğuna tokat gibi yanıt verdi!

Kendi aralarında yüzük takan çift, nişanlılık sürecinde bebek haberi aldı. "Cezaevine girebilirim" diyerek nikah masasına oturmayı beklerken nikahsız bir düğün yapan Banu, "5 bankadan kredi kartı çıkarttı. Bütün düğün ödemelerini o kartla yaptı. Babamdan da destek gördü. 'Benim birini vururken görüntüm alınmış. Bana şantaj yapıyorlar. Ya sermayemi yedireceğim ya da cezaevine gireceğim.' diyerek babamdan 500 bin TL aldı" ifadelerini kullandı.