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Muğla'da hayatını kaybetmişti! Rus fenomen Tatiana Ozolina'nın öldüğü motosiklet kazasında gerçek kamera görüntülerinde ortaya çıktı

28.09.2024 10:30
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Muğla'nın Milas ilçesinde, Rusya uyruklu sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, adli tıp kurumunun hazırladığı raporda, Ozolina'nın 'hatasız', diğer sürücü Onur Obut'un 'asli kusurlu' olduğu kaydedildi.

Korkunç kaza, 21 Temmuz'da saat 17.30 sıralarında, Söke-Milas kara yolunda meydana geldi. Rusya vatandaşı motosiklet tutkunu sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina (38, dünya turu kapsamında temmuz ayının ikinci haftasında Türkiye'ye giriş yaptı. Turda Tatiana Ozolina'ya, Onur Obut (29) ve Sergei Khadrikov eşlik etti.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Milas yönüne doğru hareket eden 3 motosikletliden Sergei Khadrikov, iddiaya göre geride kaldı. Bunun üzerine Obut ve Ozolina hız keserek diğer arkadaşlarının kendilerine yaklaşmasını bekledi. Bu sırada Tatiana Ozolina'nın kullandığ motosiklet ile Onur Obut yönetimindek motosiklet kaza yaptı.

Sürücüler savrulurken, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Ozolina'nın öldüğü belirlendi. Yaralanan diğer sürücü Obut ise hastaneye götürüldü.

Hastanede tedavisi tamamlanan Onur Obut, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Obut ifadesinde, "Tatiana Ozolina ve Sergei Khardikov ile sosyal medyadan uzun süredir tanışıyorum. Kendilerini Türkiye'yi gezdirmek için davet ettim. Seyahatimiz İstanbul'da başladı. Milas ilçe sınırlarına girdiğimizde geride kalan Sergei'yi beklemek için yavaşladım. O sırada arkadan gelen Tatiana, bana çarparak savruldu" dedi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Obut, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzlenen güvenlik kamera ve görgü tanıklarının ifadelerine göre adli tıp kurumu tarafından rapor hazırlandı. Raporda, Ozolina'nın seyir halindeyken önüne çıkan TIR nedeniyle fren yaptığı, takip mesafesini korumayan Obut'un ise Ozolina'nın motosikletine arkadan çarptığı, bu nedenle Ozolina'nın kazada kusurunun bulunmadığı, Obut'un ise asli kusurlu olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muğla Rusya fenomen motosiklet
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