Muğla'da hayatını kaybetmişti! Rus fenomen Tatiana Ozolina'nın öldüğü motosiklet kazasında gerçek kamera görüntülerinde ortaya çıktı

Milas yönüne doğru hareket eden 3 motosikletliden Sergei Khadrikov, iddiaya göre geride kaldı. Bunun üzerine Obut ve Ozolina hız keserek diğer arkadaşlarının kendilerine yaklaşmasını bekledi. Bu sırada Tatiana Ozolina'nın kullandığ motosiklet ile Onur Obut yönetimindek motosiklet kaza yaptı.