Muğla'daki apart sahibi ile kiracılar arasında kriz! 'Çıkın' deyip kapılarına tek tek not bıraktı

Alınan bilgiye göre, Muğla Marmaris’te 45 odalı bir apartın sahibi, 3 ay önce 1+1 odalarında sözleşmeli olarak konaklayan kiracılarına "Tadilat sebebi ile odalarınızı tahliye edin" yazısı dağıtarak çıkmalarını istedi. Bazı kiracılar kendilerine ev bularak, bazıları da memleketlerine dönerek odalarından ayrıldı. Ancak kalan 25 odanın sakinleri, "Ev bulamıyoruz, çıkın demeleri yasal değil diyerek" duruma isyan etti. İddiaya göre, güneş enerjisi ve banyo giderlerinin sorunlu olduğu gerekçesiyle apartı yenileyeceğini belirten apart sahibi, verdiği süre dolunca odaların suyunu kesti. Çocukları okula giden ve mağdur olduklarını belirten kiracılar ise sorunun çözülmesini istiyor.

Suları kesik olduğu için damacanalara su doldurup evine getirdiğini belirten aşçı Beytullah Baş, "İki yıldır burada oturuyoruz. Yani bize iki yıldır oturduğumuz halde bize usulsüz 'çıkın' diyorlar. Elektriğimizi kesmekle tehdit ediyorlar. Yani anlaşmaya da gelmiyorlar. 'Biz anlaşmak istiyoruz sizinle' diyorlar ama hiçbir kimse gelip bize belirtmiyor. Peki ben üç defa ayaklarına gittim söyledim, bizimle ilgilenen Cemil Bey'le konuştuk. 'İstemiyorlar' dedi, 'Burayı turizme çevireceğiz, otel yapacağız' gibi şeylerle bizi oyaladılar bugüne kadar getirdiler. İşte dün de bizim suyumuzu kestiler. Elektriği kesmekle tehdit ediyorlardı. Sizin geleceğinizi duyunca elektriği kesmediler. Şu anda ne olacağımız belirsiz, iki yaşındaki çocuğum ile mağdur olduk" diye konuştu.