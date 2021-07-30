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  4. Muğla Güvercinlik’teki yangında otellerin yanındaki 80 hektar orman küle döndü

Muğla Güvercinlik’teki yangında otellerin yanındaki 80 hektar orman küle döndü

30.07.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Güvercinlik’te çıkan orman yangınında 80 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangının küle çevirdiği ormanlık alan havadan görüntülendi.

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören ormanlık alanın görüntüsü söndürme çalışmalarının ardından havadan görüntülendi.

MUĞLA’DAKİ YANGININ ARDINDAN ORMANLIK ALANDAN İLK GÖRÜNTÜLER

Bodrum ilçesine yakın bir lokasyonda bulunan Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerinde çıkan orman yangını tüm ülkede tedirginlik yaratmıştı.
Lüks otellerin yakınındaki bir bölgede meydana yangın sonucunda yerli ve yabancı turistler kara yolu ulaşımının kapanması nedeniyle denizden teknelerle tahliye edilmişti.
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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Bodrum
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