Muğla Güvercinlik’teki yangında otellerin yanındaki 80 hektar orman küle döndü

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören ormanlık alanın görüntüsü söndürme çalışmalarının ardından havadan görüntülendi.
MUĞLA’DAKİ YANGININ ARDINDAN ORMANLIK ALANDAN İLK GÖRÜNTÜLER
Bodrum ilçesine yakın bir lokasyonda bulunan Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerinde çıkan orman yangını tüm ülkede tedirginlik yaratmıştı.
Lüks otellerin yakınındaki bir bölgede meydana yangın sonucunda yerli ve yabancı turistler kara yolu ulaşımının kapanması nedeniyle denizden teknelerle tahliye edilmişti.
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