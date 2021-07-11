Muğla'ya insan akını! Adım atacak yer kalmadı

Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde, vatandaşlar ile yabancı turistler güneşlendi, sahilde yürüyüş yaptı ve serinlemek için sık sık denize girdi.

Sabah saatlerinden itibaren bölgeye gitmek isteyenler, Muğla-Akyaka ve Marmaris-Aykaya kara yollarında araç kuyruğu oluşmasına neden oldu.

Fethiye'de de vatandaşlar ve yabancı turistler Kumburnu ile Belcekız Plajı'nda denize girdi, bazıları da güneşlendi.