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Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

27.09.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına devam edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Çökertme Mahallesindeki tek katlı 10 yapının yıkımı için çalışma başlattı.

Bölgeye gelen ekipler, iş makineleri yardımıyla kaçak yapıların yıkımına başladı. Buradaki yıkım çalışmalarının perşembe gününe kadar devam edeceği öğrenildi.

Ekipler cuma günü de Gökbel Mahallesinde bir taş evin yıkımını gerçekleştirecek.

Çökertme Mahallesinde betonarme yapıların dışında 3 kaçak prefabrik binanın da tespit edildiği, yapı sahiplerinin talep ettiği süre içerisinde taşıma eyleminin gerçekleşmemesi durumunda burada da yıkımın yapılacağı bildirildi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin doğal yapısının yok edilmesine müsaade etmeyerek kaçak yapılara göz yummayacaklarını söyledi.

Vatandaşları mağdur etme amacında olmadıklarını belirten Tokat, "Asıl amacımız kent dokusunu ve doğayı korumak. Yaptığımız her çalışma, her uygulama hukuk çerçevesinde gerçekleşmektedir. Vatandaşlarımız yaptıkları her uygulamada hukuku temel alırlarsa bu tür sonuçlar hiç yaşanmayacaktır." dedi.

Tokat, yasal olmayan yapılaşmanın önüne geçmek için çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

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