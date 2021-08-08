Muharrem ayı ne zaman? Hicri Yılbaşı ne zaman? Aşure günü ne zaman?

Müslümanlar için önemli olan Muharrem ayı aynı zamanda Aşure gününü de kapsıyor. İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Muharrem ayı, Hicri takvimde hem yılın ilk ayı hem de İslam inancına göre birçok öneli olayın gerçekleştiği aylardan birisidir. Peki Muharrem ayı ne zaman? Hicri Yılbaşı ne zaman?

Muharrem ayı ne zaman?

Yaygın kullanımıyla Aşure ayı olarak bilinen Muharrem ayına sayılı günler kaldı. Muharrem ayı Hicri yani Kameri ayların ilki olup "Haram ay" anlamına gelir.

Muharrem ayı Kurban Bayramı'nın da içinde bulunduğu ve aynı zamanda Hac ibadetinin yerine getirildiği Zilhicce (Hacca sahiplik eden) ayından sonra gelir.

Aşure ayı İslam inancında savaşmanın yasaklandığı 4 "Haram" ayın ilkidir. Bu aylar sırasıyla Muharrem - Recep - Zilkade ve Zilhicce aylarıdır.

Muharrem ayı, aynı zamanda da Hicri yılın ilk ayı olup Muharrem ayının birinci günü Hicri yılbaşı olarak kabul edilir.