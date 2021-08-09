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  4. Muharrrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ne zaman kaç gün tutulur? Muharrem ayında yapılacak ibadetler neler?

Muharrrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ne zaman kaç gün tutulur? Muharrem ayında yapılacak ibadetler neler?

09.08.2021 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hicri takvime göre muharrem ayı, yılın birinci ayıdır. Muharrem ayında savaşmak eskiden yasaktı. Muharrem ayı 7 Eylül 2021'de bitecek ve 8 Eylül 2021'de Safer ayı başlayacak. İslam dininde kutsal olduğu kabul edilen muharrem ayında yapılacak ibadetleri haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

Hicri takvime göre yılın birinci ayına denk gelen muharrem ayına sayılı günler kaldı. İslam'da muharrem ayı kutsal kabul ediliyor. Muharrem kelimesi “haram kılınan, yasaklanan; kutsal olan, saygı duyulan” anlamına geliyor. Muharrem ayı 7 Eylül'de bitiyor. İşte merak edilenler...

Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

9 Ağustos 2021 Pazartesi başlayan Muharrem ayı 7 Eylül'de bitecek. 8 Eylül 2021'de Safer ayı başlayacak.

Muharrem orucu ne zaman tutuluyor?

Muharrem orucu ne zaman tutuluyor?
Hicri takvime göre muharrem orucu, muharrem ayının ilk 10 günü tutuluyor.

Muharrem ayında hangi ibadetler yapılır?

Muharrem ayında hangi ibadetler yapılır?
Muharrem ayının ilk gününde akşam ve yatsı arasında yani zilhicce'nin son gününü, Muharrem'in birinci gününe bağlayan gecesi 2 rekat namaz kılınır.
Mübarek gün ve gecelerde kaza namazları olanların ilk önce kaza namazlarını kılması gerekir. Ayrıca Kur'an okumak ve anlamak, dinî eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak da gerekir.
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: "Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır."
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