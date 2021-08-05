Muhterem İnce kimdir? Muhterem İnce kaç yaşında ve nereli?

İnce sırasıyla 18 Temmuz 1994 ile 15 Eylül 1997 tarihleri arasında Edirne Valiliği Kaymakam Adayı, 15 Eylül 1997 ile 23 Ekim 2000 tarihleri arasında Kırıkkale-Sulakyurt Kaymakamlığı, 25 Ekim 2000 ile 1 Ekim 2002 tarihleri arasında Adıyaman-Samsat Kaymakamlığı, 12 Ekim 2002 ile 22 Ekim 2005 tarihleri arasında Erzurum-Narman Kaymakamlığı, 27 Ekim 2005 ile 8 Eylül 2009 tarihleri arasında Çanakkale-Eceabat Kaymakamlığı, 15 Eylül 2009 ile 5 Eylül 2011 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü, 6 Eylül 2011 ile 23 Temmuz 2013 tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, 23 Temmuz 2013 ile 2 Ağustos 2013 tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı, 2 Ağustos 2013 ile 20 Şubat 2014 tarihleri arasında Personel Genel Müdür Vekili görevlerinde bulunmuş, 20 Şubat 2014 tarihli 2014/130 ve 2014/131 sayılı Müşterek Kararname ile Personel Genel Müdürü olarak görevlendirilmiştir.