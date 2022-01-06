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Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin 2022 yılı kehanetleri tüyler ürpertti!

06.01.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1165 ve 1240 yılları arasında yaşadığı bilinen Endülüs doğumlu Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin, 'Saatlerin Hazinesi' kitabında yer verdiği 2022 kehanetleri, tüyler ürpertti.

Zor geçen bir yılın ardından, umutlar 2022'ye bağlandı. Peki 2022 yılı nasıl geçecek? Muhyiddin İbnü'l-Arabî, 2022 yılı için bakın neler söylemiş...

İŞTE KORKUTAN 2022 KEHANETLERİ

''Bu sene içinde rüzgarlar kuvvetlice eseceği gibi kar yağışı ve soğuklar da uzayıp artar.''
''Şayet yeni sene Cumartesi günü ile başlarsa, günün çıkış yeri ve kısmeti Zühal yıldızıdır. Bu sene, sürü hayvanları için iyi olmayan bir senedir.''
''Boşanma olayları artar.''
''Ekin ve ziraat işleri geriler, zayıflar.''
''Bu sene uğursuz bir sene sayılır çünkü Zühal yıldızının çıkış ve kısmeti budur. Bu yıldızdaki uğursuzluk, kabirleri ölülerle doldurur.''
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