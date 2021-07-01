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Munchausen by proxy sendromu nedir? İşte munchausen by proxy sendromunun belirtileri

01.07.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son birkaç gündür Türkiye, Elmalı davasını konuşuyor. Twitter üzerinden konuya ilişkin on binlerce tweet atıldı. Anne ve üvey baba tarafından istismara uğrayan ve para karşılığında satılan iki çocuğun olayı anlatmak için yaptığı çizimler görenleri derinden üzdü. Bu çocuklara Münchausen sendromu denen 'munchausen by proxy' hastalığının konulduğu öğrenildi. Peki Munchausen by proxy sendromu nedir? İşte munchausen by proxy sendromunun belirtileri...

Elmalı davasında anne ve üvey babaları tarafından istismara uğrayan çocuklara 'munchausen by proxy' hastalığı konuldu. Bunun üzerine "Munchausen by proxy sendromu nedir?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte munchausen by proxy sendromunun belirtileri...

Munchausen by proxy sendromu ne demek?

MSBP zihinsel rahatsızlığa verilen isimdir. Bu hastalık çocuk, yaşlı veya engelli kişilerin kendisine bakan kişi tarafından hastalanmasına sebebiyet verecek davranışların ortaya çıkması ile görülür.
Kendi ihtiyacını kendi gideremeyen, başkasının bakımına muhtaç olan yaşlılar, çocuklar ve engelliler korunmasızdır. MSBP; çocuk, engelli ve yaşlı istismarına denir.
Bu hastalığı her yaş grubundaki insanlar geçirebilir. MSBP hastalığına yakalanmada en belirleyici faktör kişinin yaşamını devam ettirebilmesi için başka birinin yardımına ihtiyaç duymasıdır.
MSBP teşhisi konulan kişiler verdikleri tepkilerden, hal ve karakterlerinden anlaşılabilir.
Örnek vermek gerekirse; çocuğun hastalanması ve hastalık belirtilerine ilişkin yalan söylemek, çocuğun hasta gibi görünmesine sebebiyet verecek şekilde yapılan test sonuçlarını değiştirmek ve çocuğun hastalık semptomlarını gösterebilmesi için fiziksel olarak zarar vermek.
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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar
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