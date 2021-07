Munchausen by proxy sendromu nedir? İşte munchausen by proxy sendromunun belirtileri

Elmalı davasında anne ve üvey babaları tarafından istismara uğrayan çocuklara 'munchausen by proxy' hastalığı konuldu. Bunun üzerine "Munchausen by proxy sendromu nedir?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte munchausen by proxy sendromunun belirtileri...