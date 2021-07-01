Munchausen by proxy sendromu nedir? İşte munchausen by proxy sendromunun belirtileri

Elmalı davasında anne ve üvey babaları tarafından istismara uğrayan çocuklara 'munchausen by proxy' hastalığı konuldu. Bunun üzerine "Munchausen by proxy sendromu nedir?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte munchausen by proxy sendromunun belirtileri...

Munchausen by proxy sendromu ne demek?

MSBP zihinsel rahatsızlığa verilen isimdir. Bu hastalık çocuk, yaşlı veya engelli kişilerin kendisine bakan kişi tarafından hastalanmasına sebebiyet verecek davranışların ortaya çıkması ile görülür.

Kendi ihtiyacını kendi gideremeyen, başkasının bakımına muhtaç olan yaşlılar, çocuklar ve engelliler korunmasızdır. MSBP; çocuk, engelli ve yaşlı istismarına denir.

Bu hastalığı her yaş grubundaki insanlar geçirebilir. MSBP hastalığına yakalanmada en belirleyici faktör kişinin yaşamını devam ettirebilmesi için başka birinin yardımına ihtiyaç duymasıdır.

MSBP teşhisi konulan kişiler verdikleri tepkilerden, hal ve karakterlerinden anlaşılabilir.