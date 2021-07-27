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  4. Murat Dalkılıç 3 aydır saklıyormuş! Hande Erçel detayı ortaya çıktı

Murat Dalkılıç 3 aydır saklıyormuş! Hande Erçel detayı ortaya çıktı

27.07.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Hande Erçel’in arkadaşı olan Sitare Akbaş ile görüntülendi. Magazincilerin aşk sorularına sinirlenen Murat Dalkılıç, agresif tavırlarıyla ise oldukça dikkat çekti. Kameraların görüntü almasına engel olmaya çalışan Murat Dalkılıç’ın, Sitare Akbaş ile 3 aydır birlikte olduğu ortaya çıktı.

Sevilen pop sanatçısı Murat Dalkılıç, bir dönem güzel oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı aşkla gündeme geldi. Dalkılıç, Erçel’le ayrılığının ardından babasını kaybeden Erçel’in yanında olmuş ve bu durum ikili arasındaki aşkı tekrar alevlendirmişti. Şimdi de Murat Dalkılıç’ın Hande Erçel’in yakın arkadaşı olan Sitare Akbaş ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı. 3 aydır birlikte olan çiftin evlilik planları yaptığı iddia edildi.

3 aydır saklıyormuş!

Pop sanatçısı Murat Dalkılıç, başarılı oyuncu Hande Erçel ile bir süre önce bir birliktelik yaşıyordu.
Aşk pozlarıyla magazin gündeminde sık sık yer alan çiftin ilişkileri evliliğe giderken, ilişkilerinin Murat Dalkılıç’ın çocuk istemesi ancak Erçel’in buna hazır olmadığını söylemesiyle bittiği iddia edildi.
Geçtiğimiz günlerde görüntülenen Murat Dalkılıç, Hande Erçel’in arkadaşı oyuncu Sitare Akbaş ile ilgili soruya gösterdiği sert tepkiyle dikkat çekti.
Sitare Akbaş ile ilgili soru üzerine agresif tavırlarıyla olay olan Dalkılıç’ın, Sitare Akbaş ile 3 aydır birlikte olduğu ortaya çıktı.
İkili konu hakkında henüz bir açıklamada bulunmasa da Sitare Akbaş, geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç’ın konserini en ön sıradan izlerken görüntülendi.
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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Murat Dalkılıç
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