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  4. Muş'ta kar nedeniyle bir köy adeta yok oldu! Ev ve ahırlara tünellerle ulaşım sağlanıyor

Muş'ta kar nedeniyle bir köy adeta yok oldu! Ev ve ahırlara tünellerle ulaşım sağlanıyor

30.01.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar yağışı Muş'un Yukarıyongalı köyünü adeta teslim aldı. Yoğun yağış nedeniyle köyde tek katlı evler kara gömüldü. Köylüler ahırlara ve işlerine açtıkları tünellerden ulaşım sağlıyor. Açtıkları tünelleri Bolu tüneline benzeten Eyüp Omur, "100 metre Bolu tüneli gibi tünel açtık." diye konuştu.

Muş’un Yukarıyongalı köyü kar altında kaldı. 100 hane ve yaklaşık 600 nüfuslu köyde tek katlı evler kara gömüldü. Merkeze 48 kilometre mesafedeki 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyünde yaşayanlar ahırlardaki hayvanlara ulaşabilmek için ise kardan tüneller açtı. Çatı ve damlarda biriken karları temizleyen vatandaşlar, günün büyük bir bölümünü karla mücadelede kullandıkları küreklerle geçiriyor.

KARDA AÇTIKLARI TÜNELLERLE EVLERİNE GİRİP ÇIKIYORLAR

Kar yağışından dolayı bütün evlerin kar altında kaybolduğunu ifade eden köy sakinlerinden Eyüp Omur, ahırlara ulaşmak için tünelleri kullandıklarını söyledi.
Açtıkları tünelleri Bolu tüneline benzeten Omur, “100 metre Bolu tüneli gibi tünel açtık. Adeta Bolu tüneline benziyor. Burada her kar yağışında samanlarımız, evlerimiz, ahırlarımız kar altında kayboluyor. Biz adeta karın altında felç oluyoruz. Yerdeki karlar çatılarla birleşmiş durumda” dedi.

"KAR İNSAN BOYUNU GEÇTİ"

"KAR İNSAN BOYUNU GEÇTİ"
Kar yağışının bu sene hiç ara vermediğini anlatan Eyüp Omur, “Her gün her gün kar yağıyor. Kar insan boyunu geçti. Burada çok rüzgar ve tipi oluyor. Fırtına nedeniyle bazı yerlerde kar kalınlığı 4 metreye ulaşıyor, bazı yerlerde ise yarım metre” ifadelerini kullandı.

"ARTIK KAR ATACAK YER KALMADI"

"ARTIK KAR ATACAK YER KALMADI"
8-9 defa damda kar temizliği yaptıklarını vurgulayan vatandaşlardan Mustafa Yöndem ise “Artık kar atacak yer kalmadı. Bu sene 1,5-2 metre kar yağışı var herhalde. Bütün evler kara gömülmüş durumda. Hayat durdu.
Damın üstündeki karı aşağı atıyoruz, evlerin önü kapandığı için bir de aşağı inip kapıların önünü temizliyoruz. Bunu yapmak zorundayız yoksa yollar kapanır ve insanlar geçemez. Evlerin önü fazla kapandığı zaman patika yollar yapıp aralardan öyle gidip geliyoruz” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Muş
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