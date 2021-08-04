Musa Avsever kimdir? 1.Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever nereli ve kaç yaşında?

Ümit Dündar'ın yaş haddinden emekli oldu. Yerine ise 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever getirildi. Yeni Kara Kuvvetleri komutanı Musa Avsever'in hayatı araştırılmaya başlandı. Avsever Konya'nın Halkapınar ilçesinde doğdu. İşte Musa Avsever'in hayatı...

Musa Avsever kimdir?

7 Kasım 1957 Konya doğumlu Musa Avsever 64 yaşındadır. Konya Halkapınar doğumlu Musa Avsever 1. Ordu Komutanı olarak TSK'da görev yapıyor.

Avsever 2003 yılında tuğgeneral oldu. 2007'de tümgeneral, 2012'de ise korgeneralliğe terfi etti.

Avsever 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 28 Temmuz 2016'da yapılan Yüksek Askerî Şûra toplantısında orgeneralliğe terfi etti ve 1. Ordu Komutanlığına getirildi.