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  4. Musa Avsever kimdir? 1.Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever nereli ve kaç yaşında?

Musa Avsever kimdir? 1.Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever nereli ve kaç yaşında?

04.08.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar'ın yaş haddinden emekli edildiğini, Dündar'ın yerine 1.Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in getirildiğini açıkladı. Bunun ardından Musa Avsever'in hayatı araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler...

Ümit Dündar'ın yaş haddinden emekli oldu. Yerine ise 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever getirildi. Yeni Kara Kuvvetleri komutanı Musa Avsever'in hayatı araştırılmaya başlandı. Avsever Konya'nın Halkapınar ilçesinde doğdu. İşte Musa Avsever'in hayatı...

Musa Avsever kimdir?

7 Kasım 1957 Konya doğumlu Musa Avsever 64 yaşındadır. Konya Halkapınar doğumlu Musa Avsever 1. Ordu Komutanı olarak TSK'da görev yapıyor.
Avsever 2003 yılında tuğgeneral oldu. 2007'de tümgeneral, 2012'de ise korgeneralliğe terfi etti.
Avsever 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 28 Temmuz 2016'da yapılan Yüksek Askerî Şûra toplantısında orgeneralliğe terfi etti ve 1. Ordu Komutanlığına getirildi.
Avsever 4 Temmuz 2021'de yaş haddi nedeniyle emekliliğe gönderilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın yerine geldi.
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