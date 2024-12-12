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  4. Musluktan ziynet eşyasına, kombiden ev aletlerine ne buldularsa çalmışlar... İki villayı adeta harabeye çevirdiler!

Musluktan ziynet eşyasına, kombiden ev aletlerine ne buldularsa çalmışlar... İki villayı adeta harabeye çevirdiler!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
12.12.2024 10:09
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Elazığ'da iki villaya girip hırsızlık yapan zanlılar, ziynet eşyalarından musluğa kadar ne buldularsa çaldılar. Evine girdiğinde şok yaşayan Hasan Bilge, kamera kaydına alıp polise haber verdi.

Elazığ’ın Hankendi Mahallesi'nde yaşanan olayda, kimliği belirlenemeyen hırsızlar girdikleri iki villayı soydu. Hırsızlık yapmakla yetinmeyen zanlılar, evi de harabeye çevirdi. Olay, ev sahiplerinden Hasan Bilge'nin iş çıkışı evine dönmesiyle ortaya çıktı.

KAMERA KAYDINA YANSIDI

KAMERA KAYDINA YANSIDI

Hankendi villalarındaki evine geldiğinde büyük bir şok yaşayan Bilge, karşılaştığı manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Bilge, ilk şoku atlatmasının ardından hemen evi kamera kaydına aldı. Durumu güvenlik güçlerine bildirdi, polis ekipleri inceleme başlattı.

''MUSLUK BAŞLIKLARINA KADAR SÖKMÜŞLER''

''MUSLUK BAŞLIKLARINA KADAR SÖKMÜŞLER''

Hasan Bilge, olayın ardından yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, “Evimize hırsızlar girmiş ve evimizi talan etmişler. Tüm eşyalara zarar vermişler. Kombi, televizyon ve mutfak eşyalarını götürmüşler. Daha kötüsü, oturma gruplarından buzdolabına kadar her şeyi tahrip etmişler. Kanepeler teker teker kesilmiş. Böyle bir vicdansızlık olamaz. Bu kadarını asla beklemiyordum. Muslukların başlıklarına kadar sökmüşler. Şok içerisindeyim” dedi.

Hasan Bilge, hırsızların sadece kendi evine değil, yan komşusunun evine de zarar verdiklerini de sözlerine ekledi.

Güvenlik güçleri olayı gerçekleştiren hırsızların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

Anahtar Kelimeler:
Hırsız kamera villa
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