Musluktan ziynet eşyasına, kombiden ev aletlerine ne buldularsa çalmışlar... İki villayı adeta harabeye çevirdiler!

''MUSLUK BAŞLIKLARINA KADAR SÖKMÜŞLER''

Hasan Bilge, olayın ardından yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, “Evimize hırsızlar girmiş ve evimizi talan etmişler. Tüm eşyalara zarar vermişler. Kombi, televizyon ve mutfak eşyalarını götürmüşler. Daha kötüsü, oturma gruplarından buzdolabına kadar her şeyi tahrip etmişler. Kanepeler teker teker kesilmiş. Böyle bir vicdansızlık olamaz. Bu kadarını asla beklemiyordum. Muslukların başlıklarına kadar sökmüşler. Şok içerisindeyim” dedi.