Mustafa Ceceli’nin ailesine ait kuyumcudan 2 buçuk milyon liralık altın çaldılar! Anbean görüntüler çıktı

Hem şarkılarıyla hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Mustafa Ceceli’nin ailesine ait kuyumcudan 2 buçuk milyon liralık altın çalındı.
Geçtiğimiz gün sabah 04.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olay aileyi şoke etti.
Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 5 şüpheli, Mustafa Ceceli’nin ailesine ait olduğu öğrenilen kuyumcunun önüne bir otomobil ile geldi.
Levye ile kepengi ve kapıyı açan şüpheliler içeriden yaklaşık iki buçuk milyon lira değerinde altın çalarak olay yerinden uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.