Mustafa Ceceli’nin ailesine ait kuyumcudan 2 buçuk milyon liralık altın çaldılar! Anbean görüntüler çıktı

Hem şarkılarıyla hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Mustafa Ceceli’nin ailesine ait kuyumcudan 2 buçuk milyon liralık altın çalındı.

Geçtiğimiz gün sabah 04.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olay aileyi şoke etti.