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  4. Müstehcen pozları yüzünden gözaltına alınmıştı! Gizem Bağdaçiçek serbest kalınca bakın ne paylaştı

Müstehcen pozları yüzünden gözaltına alınmıştı! Gizem Bağdaçiçek serbest kalınca bakın ne paylaştı

08.12.2023 07:50 | Son Güncelleme:
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Onlyfans adlı platforma yüklediği içeriklerle bilinen Gizem Bağdaçiçek, yapılan şikayetler nedeniyle gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Onlyfans fenomeni serbest bırakıldıktan sonra bu sefer göğüs dekoltesini paylaştı.

Merve Taşkın'ın müstehcen pozlarını paylaşıp yargılanmasından sonra bu sefer de Gizem Bağdaçiçek Onlyans paylaşımları yüzünden Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı.


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"EVİMDEYİM" NOTUYLA PAYLAŞTI

“Önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum" diyen fenomen isim ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Serbest kaldıktan sonra evinden paylaşımlar yapan Gizem Bağdaçiçek "Geçmiş olsun mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim. İyiyim" dedi.

Fenomen gözaltı sonrası evine dönüp yeniden benzer pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

Göğüs dekoltesini elleriyle gösteren ve verdiği pozları "Evimdeyim" notuyla paylaşan Gizem Bağdaçiçek'e hem destek hem eleştiri mesajları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans dekolte
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