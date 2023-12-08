Müstehcen pozları yüzünden gözaltına alınmıştı! Gizem Bağdaçiçek serbest kalınca bakın ne paylaştı

Merve Taşkın'ın müstehcen pozlarını paylaşıp yargılanmasından sonra bu sefer de Gizem Bağdaçiçek Onlyans paylaşımları yüzünden Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı.



