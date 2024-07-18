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  4. Musul'daki 'Cehennem kuyusu' 10 yıl sonra açıldı! Binden fazla ceset var... Tek tek çıkartılıyor

Musul'daki 'Cehennem kuyusu' 10 yıl sonra açıldı! Binden fazla ceset var... Tek tek çıkartılıyor

18.07.2024 13:41
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Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesi yakınlarında bulunan toplu mezarda çalışmalar başladı. Terör örgütü DEAŞ'ın bölgede kontrolü elinde bulundurduğu 2014-2017 yılları arasında öldürülen insanların bulunduğu ve adına 'cehennem kuyusu' dedikleri bölgede binden fazla cesedin olduğu düşünülüyor. Yakınlarından haber alamayan binlerce Iraklı Türkmen, 10 yıl sonra başlatılan çalışmalar için bölgeye geldi.

Telafer ilçesinin yaklaşık 10 kilometre güneyinde bulunan ve yöre halkı tarafından "Allav Anter" kuyusu olarak bilinen 100 metreden daha derin olan kuyuya terör örgütü DEAŞ "Cehennem Kuyusu" adını vermişti. DEAŞ, bölgenin kontrolünü ele geçirdiği 9 Haziran 2014'ten sonra infaz ettiği binlerce insanı bu kuyuya attı. Türkmenler, DEAŞ tarafından kaçırılan ve akıbetleri hakkında bilgi edinemedikleri yakınlarının bu kuyuya atıldığını bildiriyor.

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10 YIL SONRA AÇILDI, CESETLER ÇIKARTILIYOR

Türkmen kurum, dernek ve sivil toplum örgütlerinin girişimiyle bu toplu mezar Irak hükümeti tarafından 10 yıl aradan sonra açıldı ve cesetler çıkarılmaya başlandı.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Başkanı Turhan Ketene, yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ tarafından bir toplu mezara dönüştürülen bu derin kuyuda 1000'in üzerinde Telaferli Türkmen'inin cesedinin olduğunu söyledi.

Ketene, terör örgütü DEAŞ'ın bölgeyi kontrolü altına aldığı 2014-2017 yılları arasında binlerce Telaferli Türkmeni kaçırdığını ve bunların akıbeti hakkında hiçi bir bilgi olmadığını belirtti.

Kuyunun bir toplu mezar olduğunu 6 yıl önce hükümet yetkililerine bildirdiklerini aktaran Ketene, kısa süre önce başlatılan ceset ve kalıntıları çıkarma işlemlerinin devam etmesini istedi.

Uluslararası insan hakları beyannamesine göre DEAŞ'ın burada insanlığa karşı toplu cinayet işlediğini hatırlatan Ketene, ceset çıkarma çalışmalarının aksamamasını ve bir an önce kayıp binlerce insanın cesedine ulaşılmasını istedi.

KADIN VE ÇOCUKLARA AİT KALINTILAR DA VAR

KADIN VE ÇOCUKLARA AİT KALINTILAR DA VAR

Telafer Kaymakamı Halil Muhsin, sivil toplum örgütlerinden edindikleri bilgiler ve belgeler doğrultusunda kuyuda bin 500'den fazla cesedin olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Kuyudaki ceset kalıntılarını çıkarma çalışmalarının yaklaşık bir buçuk aydır devam ettiğini bildiren Muhsin, toplu mezarda hala çok sayıda kayıp kişiye ait ceset olduğunun tahmin edildiğini vurguladı.

Muhsin, Telafer'de bulunan kuyu dışında çok sayıda toplu mezarın olduğunu ancak hala keşfedilmediğini aktardı.

"Çıkarılan cesetlerin arasında çok sayıda çocuk ve kadına ait ceset kalıntıları var." diyen Muhsin, çalışmaların hızlandırılmasını ve DNA testinin yapılmasını istedi.

Türkmeneli İşbirilği ve Kültür Vakfı'na bağlı Türkmeneli İnsan Hakları Merkezi Telafer Koordinatörü Ali Habib, daha önce terör örgütü DEAŞ'ın yayınladığı görüntü ve bölge halkından görgü tanıklarının ifadelerine göre kuyuda infaz edilen Türkmenlerin cesetlerinin olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Irak musul
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