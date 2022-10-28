Mutfağa sokmayın! Kanserin oluşumuna neden olan en büyük etkenlerden

Gıdaların içerisinde bulunan mısır şurubu diyabet, kanser, kalp- damar hastalıkları, karaciğer yağlanması, obezite gibi hastalıkların oluşmasında büyük rol oynamaktadır. Sağlığımız için şeker pancarı veya şeker kamışından elde edilenler de dâhil olmak üzere bütün şekerler de bilhassa fazla miktarda alındığında zararlıdır ama mısır şurubu hepsinden daha zararlıdır. İçerisinde mısır şurubu olduğunu bilmediğimiz birçok gıda vardır.

MISIR ŞURUBU NEDEN SAĞLIKSIZDIR?

Mısır şurubunda glikoz ve früktoz bulunur. Früktoz yüzde 55 glikoz yüzde 45 oranındadır ve bunlar birbirine bağlı değildir, serbesttir. Bu sebeple de bunların parçalanması gerekmez ve hızla kana emilirler. Serbest früktoz moleküllerinin emilimi için daha fazla enerjiye ihtiyaç olması bağırsaklardaki enerji kaynaklarının (ATP) çabuk tükenmesine, bu da bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağların açılması ve bağırsak geçirgenliğinin artmasına yol açar.

KRONİK İLTİHABIN BAŞLAMASINA NEDEN OLUR

Bağırsak geçirgenliğinin artmasıya henüz hazmedilmemiş yiyecek parçaları ve zararlı bakterileri kolayca vücuda girer ve tüm kronik hastalıkların altında yatan kronik iltihabı başlatırlar. Früktoz emildikten sonra doğrudan karaciğere taşınır ve burada yağa yani trigliserit ve kolesterole dönüştürülür. Hızla emilen glikoz insülin ve leptin hormonlarının salgılanmasına yol açar ve bu sayede tokluk hissi oluşur. Oysa früktoz insülin ve leptin salgılanmasını sağlamaz ve bu yüzden de doyma hissi oluşmaz, insanlar yedikçe yemek isterler.