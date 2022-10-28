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  4. Mutfağa sokmayın! Kanserin oluşumuna neden olan en büyük etkenlerden

Mutfağa sokmayın! Kanserin oluşumuna neden olan en büyük etkenlerden

28.10.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıksız beslenme sağlık için çok riskli durumlar yaratmaktadır. Sağlıksız beslenmenin artışı kanser ve kalp hastalıkları vakalarını da artırmıştır. Masum sanarak yediğimiz bazı yiyecekler tehlikeli hastalıklara neden olabilmektedir. Bilmediğimiz birçok yiyeceğin içerisinde mısır nişastası bulunur. Uzmanlar mısır nişastası içeren gıdaların tüketilmesi hakkında dikkat etmeniz gerektiğini söylemektedir.

Gıdaların içerisinde bulunan mısır şurubu diyabet, kanser, kalp- damar hastalıkları, karaciğer yağlanması, obezite gibi hastalıkların oluşmasında büyük rol oynamaktadır. Sağlığımız için şeker pancarı veya şeker kamışından elde edilenler de dâhil olmak üzere bütün şekerler de bilhassa fazla miktarda alındığında zararlıdır ama mısır şurubu hepsinden daha zararlıdır. İçerisinde mısır şurubu olduğunu bilmediğimiz birçok gıda vardır.

MISIR ŞURUBU NEDEN SAĞLIKSIZDIR?

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Mısır şurubunda glikoz ve früktoz bulunur. Früktoz yüzde 55 glikoz yüzde 45 oranındadır ve bunlar birbirine bağlı değildir, serbesttir. Bu sebeple de bunların parçalanması gerekmez ve hızla kana emilirler. Serbest früktoz moleküllerinin emilimi için daha fazla enerjiye ihtiyaç olması bağırsaklardaki enerji kaynaklarının (ATP) çabuk tükenmesine, bu da bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağların açılması ve bağırsak geçirgenliğinin artmasına yol açar.

KRONİK İLTİHABIN BAŞLAMASINA NEDEN OLUR

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Bağırsak geçirgenliğinin artmasıya henüz hazmedilmemiş yiyecek parçaları ve zararlı bakterileri kolayca vücuda girer ve tüm kronik hastalıkların altında yatan kronik iltihabı başlatırlar. Früktoz emildikten sonra doğrudan karaciğere taşınır ve burada yağa yani trigliserit ve kolesterole dönüştürülür. Hızla emilen glikoz insülin ve leptin hormonlarının salgılanmasına yol açar ve bu sayede tokluk hissi oluşur. Oysa früktoz insülin ve leptin salgılanmasını sağlamaz ve bu yüzden de doyma hissi oluşmaz, insanlar yedikçe yemek isterler.

MISIR ŞURUBU İÇEREN GIDALAR

SODA, COLA -GAZOZ

SODA, COLA -GAZOZ
Soda, yüksek şeker içeriği ile ünlüdür. Bir su bardağı (200 ml) soda 18 grama yakın şeker içerebilir. Bu da ortalama olarak 2 yemek kaşığına denk gelir. Kola, gazoz gibi diğer gazlı içeceklerin bir su bardağında ise yaklaşık 30-45 gram şeker bulunur.

ŞEKERLEMELER

ŞEKERLEMELER
Şeker ve şeker çubukları çoğunlukla şekerden yapılır. Birçok marka NBŞ (Nişasta bazlı mısır şurubu şekeri) ekler ve genellikle ilk madde olarak listelenir.

TATLANDIRICILI YOĞURT

TATLANDIRICILI YOĞURT
Yoğurt sık sık sağlıklı bir atıştırmalık olarak tavsiye edilir. Light olanları ise şeker bombasından başka bir şey değildir. Yüksek fruktozlu mısır şurubu genellikle bu yoğurt türleri için tercih edilen tatlandırıcıdır.

SALATA SOSLARI

SALATA SOSLARI
Özellikle düşük kalorili ya da yağsız olarak ilan edilen, mağazadan alınan salata soslarından şüphe edilmelidir. Yağla birlikte ortadan kaldırılan lezzeti telafi etmek için şirketler damak tadınızı memnun etmek için şeker veya yüksek fruktozlu mısır şurubu ekliyorlar.

KETÇAP / MAYONEZ

KETÇAP / MAYONEZ
Bu tarz soslarda da sıklıkla mısır şurubu NBŞ yer alır. Hemen hemen olmayanı yoktur.
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