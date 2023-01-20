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  4. Mutfağın kapısından içeri sokmayın: Kalbinizi çürütüyor! Sağlığınız için en kötü yiyecekler

Mutfağın kapısından içeri sokmayın: Kalbinizi çürütüyor! Sağlığınız için en kötü yiyecekler

20.01.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı olarak düşündüğümüz birçok yiyecek vücudumuza zarar verebiliyor. Kansere neden olabilen ve kalp sağlığı için büyük risk oluşturan yiyecekler bulunuyor. Uzmanlar aşağıda bulunan yiyeceklerin tüketimi hakkında uyarılarda bulunuyor.

Kalp sağlığını etkileyen birçok faktör bulunuyor. Stres, zararlı alışkanlıklar, yanlış beslenmeler kalp hastalıklarına neden olabiliyor. Hayati organlarımız arasında yer alan kalp ve damar sağlığını korumak için beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Günlük hayatta tükettiğimiz yiyecekler kolesterol, diyabet, tansiyon, kanser, kalp hastalıkları risklerini artırıyor.

KALP SAĞLIĞINI ETKİLEYEN YİYECEKLER

ŞEKER, TUZ, YAĞ

ŞEKER, TUZ, YAĞ
Zamanla, yüksek miktarda tuz, şeker, doymuş yağ ve rafine karbonhidrat kalp krizi veya felç riskinizi artırır. Kalbiniz için endişeleniyorsanız, bunları düzenli beslenmenizin dışında tutmalısınız.

KIRMIZI ET

KIRMIZI ET
Çok fazla sığır eti ve kuzu eti yemek, kalp hastalığı ve diyabet olasılığınızı artırabilir. Bunun nedeni, kolesterolü artırabilen doymuş yağda yüksek olmaları olabilir. Daha yeni araştırmalar, bağırsak bakterilerinin etin L-karnitin adı verilen bir kısmını nasıl işlediğine işaret ediyor. Porsiyonlarınızı sınırlayın.

ASİTLİ İÇECEKLER

ASİTLİ İÇECEKLER
Az miktarda ilave şekere sahip olmak zararlı değildir, ancak bir kutu asitli içecek, uzmanların tüm gün için önerdiğinden daha fazla ilave şeker içerir. Asitli içecek içenler daha fazla kilo alma eğilimindedir. Bunları tüketenlerin obez olma ve tip 2 diyabet, yüksek tansiyon ve kalp hastalığına sahip olma olasılıkları daha yüksektir.

PİŞMİŞ ÜRÜNLER

PİŞMİŞ ÜRÜNLER
Kurabiyeler ve kekler nadiren yenmelidir. Tipik olarak, kilo alımına yol açan ilave şeker ile yüklenirler. Ayrıca daha yüksek trigliserit seviyeleri ile bağlantılıdırlar ve bu da kalp hastalığına yol açabilir. Ana içerikleri genellikle beyaz undur, bu da kan şekerinizi yükseltebilir ve sizi daha acıktırabilir. Daha sağlıklı yiyecekler yapın: Tam buğday unu ile değiştirin, şekeri kesin ve tereyağı veya katı yağ yerine sıvı bitki yağları kullanın.

İŞLENMİŞ ETLER

İŞLENMİŞ ETLER
Sosisli sandviç, sosis, salam kalbiniz için en kötü et türleridir. Yüksek miktarda tuzları vardır ve çoğu doymuş yağ oranları yüksektir. Şarküteri ürünleri söz konusu olduğunda hindi, doymuş yağ içermediği için sizin için salamdan daha iyidir. Ama yine de makul miktarda sodyum var, bu yüzden taze dilimlenmiş hindi göğsü kadar kalp sağlığına sahip değil.
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