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  4. Mutfağınızdan eksik etmeyin: Benzediği organa iyi gelen 12 faydalı besin!

Mutfağınızdan eksik etmeyin: Benzediği organa iyi gelen 12 faydalı besin!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
05.10.2024 10:38
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Bazı besinler şekilleri itibariyle insan vücudundaki organlarla benzerlik gösteriyor. Araştırmalara göre bu besinler benzedikleri organa daha çok fayda sağlıyor. Örneğin mideye benzeyen zencefil, mideyle ilgili rahatsızlıklara iyi geliyor. Bu ve bunun gibi benzediği organa çok fayda sağlayan 12 besini haberimizde derledik.

Her gün yediğimiz sebze ve meyveler ile insan vücudundaki ilginç ilişkinin birçok kişi farkında bile değil. Uzmanlara göre, sebze, meyve ve bazı besinler benzedikleri organlara daha çok fayda sağlıyor. İşte benzediği organa iyi gelen 12 süper besin...

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BENZEDİĞİ ORGANA İYİ GELEN 12 BESİN!

TATLI PATATES - PANKREAS

TATLI PATATES - PANKREAS

Tatlı patates, kan basıncını rahatlatarak pankreasın rahat çalışmasını sağlar.

DOMATES - KALP

DOMATES - KALP

Domates, içerdiği likopen sayesinde kanı ve kalbi korur ve temizler.

MANTAR - KULAK

MANTAR - KULAK

Mantar, içerdiği D vitamini sebebiyle duyma kaybının iyileşmesine yardımcı olur.

ZENCEFİL - MİDE

ZENCEFİL - MİDE

Zencefil, mideyi temizleyerek ülser reflüyü olumlu yönde etkiler. Ayrıca mideyi rahatlatır.

ÜZÜM - AKCİĞER

ÜZÜM - AKCİĞER

Üzüm, oksijen taşınmasını artırarak akciğerleri rahatlatır.

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