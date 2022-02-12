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Mutlaka yemeniz gereken yağı hızla kasa çeviren süper besinler

12.02.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adım adım yaz aylarına doğru ilerlerken şimdiden kış mevsiminin getirdiği fazla kilolardan arınmak iyi bir fikir. Sağlıklı ve fit bir görünüm kazanmak için öncelikle kiloya neden olan yağlardan kurtulmak gerekir. Bunun için yapmanız gereken ise yeme alışkanlıklarınızı değiştirmek!

Kış mevsiminde ister istemez çoğu kişi kilo almaya başlar. Soğuk hava yüzünden dışarı çıkmaktansa evde kalmayı tercih ederiz. Bu da beraberinde hareketsizliği getirerek kilo almayı tetikler.

Sağlıksız beslenme ve hareketsizlik nedeniyle vücutta depolanan yağ oranı zamanla artar. Artan yağ oranı ise, kronik hastalıkları beraberinde getirir. Uzmanların açıklamalarına göre, vücuttaki yağ oranını kasa çevirmek için bazı besinlerin gücünden faydalanmak gerekiyor. Peki, yağı kasa çevirmek için hangi besinleri tüketmek gerekir. İşte kas yapan en etkili besinler...

KAS ORANINI ARTIRAN SÜPER BESİNLER

YUMURTA

YUMURTA
Her yumurta 6-8 gram arası protein içerir. Aynı zamanda vitamin, çinko, demir ve kalsiyum vardır.

MERCİMEK VE NOHUT

MERCİMEK VE NOHUT
Protein için et yemek zorunda değilsiniz. Vejetaryenler de protein için bu besin öğelerini kullanıyor. Dengeli beslenmede etkili olan bu baklagillerden tüketebilirsiniz.

TAVUK

TAVUK
Her tavukta 30 ile 100 gram arası protein bulunur. En sağlıklısı fırında pişirerek tüketmektir.

BROKOLİ

BROKOLİ
Ispanak, domates, mısır ve biberle birlikte salatanıza brokoli ekleyin. Bu sebze mineral ve lif kaynağıdır.

KAHVERENGİ PİRİNÇ

KAHVERENGİ PİRİNÇ
Bu kompleks oldukça sağlıklı bir karbonhidrattır. Enerji verir. Egzersiz sırasında da sizi destekler.
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