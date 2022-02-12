Mutlaka yemeniz gereken yağı hızla kasa çeviren süper besinler

Kış mevsiminde ister istemez çoğu kişi kilo almaya başlar. Soğuk hava yüzünden dışarı çıkmaktansa evde kalmayı tercih ederiz. Bu da beraberinde hareketsizliği getirerek kilo almayı tetikler. Sağlıksız beslenme ve hareketsizlik nedeniyle vücutta depolanan yağ oranı zamanla artar. Artan yağ oranı ise, kronik hastalıkları beraberinde getirir. Uzmanların açıklamalarına göre, vücuttaki yağ oranını kasa çevirmek için bazı besinlerin gücünden faydalanmak gerekiyor. Peki, yağı kasa çevirmek için hangi besinleri tüketmek gerekir. İşte kas yapan en etkili besinler...

KAS ORANINI ARTIRAN SÜPER BESİNLER

YUMURTA Her yumurta 6-8 gram arası protein içerir. Aynı zamanda vitamin, çinko, demir ve kalsiyum vardır.

MERCİMEK VE NOHUT Protein için et yemek zorunda değilsiniz. Vejetaryenler de protein için bu besin öğelerini kullanıyor. Dengeli beslenmede etkili olan bu baklagillerden tüketebilirsiniz.

TAVUK Her tavukta 30 ile 100 gram arası protein bulunur. En sağlıklısı fırında pişirerek tüketmektir.

BROKOLİ Ispanak, domates, mısır ve biberle birlikte salatanıza brokoli ekleyin. Bu sebze mineral ve lif kaynağıdır.