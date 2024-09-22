MYNET ÖZEL | RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Fatih Altaylı'ya yaylım ateşi: "Dini imanı para, kendisine sövülmesi hoşuna gidiyor, şizofren!"

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşan medya mensuplarına hakaretler etti. Ki aralarında meslek duayeni pek çok tecrübeli gazeteci isim var. Zafer Şahin takdir ettiğim aynı okuldan mezun olduğumuz başarılı bir gazetecidir. Yıllarını bu mesleğe verdi. Hakkın yayında olan, askeri vesayete karşı çıkan tavrıyla takdir topluyor. Tabi Altaylı darbe sevici olduğu için Zafer’in görüşlerini beğenmez. Beğenmeyebilirsin ama kimseye hakaret edemezsin. Ne söyleyeceğini düşünmeden önce ne cevap alacağını düşünmeli insan.