Naim Süleymanoğlu ne zaman ve neden öldü? Naim Süleymanoğlu'nun mezarı nerede?

Birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi haltercisi olan Naim Süleymanoğlu ilk dünya rekorunu kırdığında yalnızca on beş yaşındaydı. Spor kariyeri boyunca birçok başarı elde eden Süleymanoğlu 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada "Yılın Haltercisi" seçildi.Süleymanoğlu kendi kilosunun 3 katından 10 fazlasını kaldıran tek sporcu olarak tarihe adını yazdırdı.

NAİM SÜLEYMANOĞLU NE ZAMAN VE NEDEN ÖLDÜ?

Naim Süleymanoğlu siroza bağlı karaciğer yetmezliğinden tedavi gördü ve 6 Ekim 2017'de ameliyatla karaciğer nakli oldu. Ameliyatın ardından Süleymanoğlu, nakil sonrası beyin kanamasına bağlı ödem sebebiyle beyin ameliyatına alındı ve Süleymanoğlu'nun hayati tehlikesi devam etti.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Süleymanoğlu 18 Kasım 2017'de, 50 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Süleymanoğlu'nun cenazesi 19 Kasım 2017 Pazar günü Fatih Camii'nden kaldırıldı ve Edirnekapı Şehitliği'nde defnedildi. Süleymanoğlu'nun mezarı 4 Temmuz 2018'de açıldı ve DNA testi yapılabilmesi için örnek alındı.

NAİM SÜLEYMANOĞLU BAŞARILARI 23 Ocak 1967 Kırcaali, Bulgaristan HC doğumlu Naim Süleymanoğlu haltere dokuz yaşındayken, 1977'de başladı. Süleymanoğlu 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kere olimpiyat şampiyonu oldu.