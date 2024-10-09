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  4. Nakit paraları 11 kişi saydı! Aşiret düğününde takılan takıların değeri 3 milyon lirayı buldu: Valiz valiz taşındı

Nakit paraları 11 kişi saydı! Aşiret düğününde takılan takıların değeri 3 milyon lirayı buldu: Valiz valiz taşındı

09.10.2024 14:49
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Milyonlarca liralık takıların adeta havada uçuştuğu görüntüler bu kez sünnet düğününden! Brukan aşiretinin İstanbul'da gerçekleşen sünnet düğünü töreninde paraları 11 kişi tek tek saydı. Paralar valizlere doldurulup taşındı.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Brukan aşiretinden Ozan Aytemiz'in 3 yaşındaki oğlunun sünnet düğününde halaylar çekildi, bol bol takı takıldı. Davetlilerin taktığı takıların tutarı 3 milyon lirayı buldu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Brukan aşiretinin Karslı üyelerinden iş insanı Ozan Aytemiz, 3 yaşındaki oğlu Doğu Sait Aytemiz'e Çekmeköy Ömerli'de sünnet düğünü yaptı.

Aşiret mensubu ve yakınlarının katıldığı törende bol bol halay çeken davetliler, düğün yemeğinin ardından takı törenine geçti.

3 milyon lira değerinde takı toplanan törende nakit paraları 11 kişilik kirve heyeti tek tek saydı.

Valize doldurulan paralar aileye teslim edildi.

Brukan aşiretine mensup ailenin çocuklarına yaptığı sünnet düğünü gece boyu çekilen halayların ardından havai fişek gösterisiyle son buldu.

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takı aşiret aşiret düğünü sünnet düğünü
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